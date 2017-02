Qué dijo Bauza después de su encuentro con Mauro Icardi

Sábado, 04 de febrero de 2017

El técnico de la Selección dio los motivos por los cuales mantuvo un cónclave con el capitán del Inter





Edgardo Bauza lanzó un guiño más al pueblo futbolero que pide que Mauro Icardi sea convocado a la Selección y se acercó hasta el predio del Inter para mantener una reunión con los diferentes argentinos del plantel, pero especialmente con el goleador.



Más allá de las expectativas que generó este suceso, el Patón aclaró: "Esto no tiene nada que ver con la convocatoria. No fue sólo para hablar con él sino también con otros futbolistas".



"Hablé con Banega e Icardi. Hablamos de fútbol, normal. Icardi sabe que lo sigo, tiene un gran presente y en cualquier momento puede ser citado", advirtió teniendo en cuenta que en las próximas semanas deberá entregar la lista de cara a los partidos con Chile y Bolivia que se jugarán en marzo por una nueva fecha de Eliminatorias.



En la entrevista que brindó a ESPN Radio, el entrenador del combinado nacional contó que viajó "para hablar con todos los jugadores sin crear expectativas".



En los próximos días se juntará con Gonzalo Higuaín, que seguirá siendo su nueve titular. "A mí me pone contento tener tantas opciones. Por el momento, cité a Higuaín que para mí es el titular y Pratto que se adaptó muy bien y rindió las veces que le tocó. Para los demás quiero que sepan que los estoy siguiendo. Es un incentivo para que sigan trabajando así", contó.