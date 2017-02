Allanaron el departamento del anestesista Sábado, 04 de febrero de 2017 Los investigadores no encontraron drogas, pero secuestraron una sustancia que sería un somnífero líquido



Efectivos de la policía Federal allanaron el departamento de Gerardo Billiris en Beruti al 4.500. en el barrio porteño de Palermo. Es la vivienda en la que el anestesista agredió salvajemente a la joven Belén Torres.



Los investigadores no hallaron drogas, pero encontraron una sustancia que sería un somnífero líquido, informaron a Infobae fuentes de la división Drogas Peligrosas. En este momento se están realizando las pericias para determinar de qué sustancia se trata.



Además, secuestraron dos computadoras, un celular, y distintos medicamentos: analgésicos, antiespasmódicos, vilazodona (un antidepresivo), almaximo (similar al viagra) y clonazepam.



El abogado de Billiris, Marcelo Chumbita, participó del operativo, y destacó que "no se encontró ningún tipo de droga ilícita".



Chumbita además criticó al juez Sebastián Ramos, y dijo que le "llama la atención que no hayan llamado a declarar a Belén", la víctima, que hoy recibió el alta y continúa con su recuperación en su casa.



El letrado también adelantó los pasos a seguir de la defensa de Billiris, que fue excarcelado tras el pago de una fianza de $80.000 en la causa por lesiones leves, pero continúa detenido por tenencia de drogas: "Vamos a apelar en la causa por estupefacientes, y en la causa por lesiones vamos a aportar pruebas".