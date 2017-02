Inquietud en los municipios por el ranking de eficiencia que impulsa el Gobierno Viernes, 03 de febrero de 2017 Las variables a evaluar serán en principio cinco. Una buena parte de los jefes comunales están muy atentos a la iniciativa. Y los que están definitivamente en contra no quieren hablar



El Gobierno está diseñando un ranking de eficiencia y transparencia entre los 2200 municipios de todo el país, para premiar a los primeros 50 con chances para acceder a créditos externos, por encima de la distribución automática de fondos nacional y provinciales, lo que está provocando inquietud entre los intendentes de la oposición. ¿Será una excusa para premiar a los oficialistas y castigar a los que no lo son? ¿Querrán imponer un standard a la altura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el tercer presupuesto nacional? ¿Pretenden inmiscuirse en las cuentas locales, monitoreando en qué se gasta y cómo? ¿Qué indicadores se van a evaluar para hacer el ranking?



Y, por fin: ¿limitará este monitoreo el uso ilegal de recursos públicos para la campaña, tan habitual en la política argentina? Esta es la mayor preocupación. Se trata de un año electoral, donde los intendentes no ponen en juego en forma directa su cargo, pero sí los que corresponden a las concejalías locales, la llave para dar gobernabilidad a los municipios o hacerle la vida imposible a los ejecutivos.



Mauricio Macri se interesa especialmente por la vida de los municipios. En uno, la Ciudad de Buenos Aires, creció políticamente. Es verdad que se trata de una intendencia con rango de gobernación, pero los problemas del asfalto y las facilidades para que la gente haga trámites en condiciones normales son temas que lo apasionaron mucho más que los debates ("abstractos") en torno a la historia o a la política.







Tanto es así que dedicó dos largas horas del pasado 18 de enero a auscultar la gestión de 14 intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires, en un asado "de trabajo" que se realizó en el Club San Martín, de Villa Raffo, donde fue anfitrión Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Creer o reventar, nadie habló de candidaturas, sino que expusieron ante el Presidente su propio "tablero de control", objetivos, avances, dificultades en cada una de las áreas municipales. Allí, el Presidente insistió con su fórmula: "se gana con gestión". Es todo lo que dijo de las elecciones. Fue su forma de mostrar cuánto le interesaban.



Por eso el temor de los intendentes opositores, o sea, la mayoría, ya que Cambiemos solo tiene unos pocos más de 600. Lucas Delfino, subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Obras Públicas, desde donde se impulsa el ranking, dijo a Infobae que "lo que buscamos es mejorar la gestión de los municipios de todo el país, sin importar el partido al que pertenezcan, nadie puede quejarse por trato discriminado, más bien lo contrario".



También adelantó que las variables a rankear serán en principio cinco: situación fiscal, porcentaje de presupuesto municipal que se dedica a las obras públicas, porcentaje de ejecución presupuestaria, porcentaje de empleados con respecto a la población y accesibilidad de la información pública (transparencia).



Diego Valenzuela habla durante un encuentro con intendentes (Municipalidad de Tres de Febrero)

Además, se mostró confiado de poder lanzar en el plazo de tres meses la iniciativa que, aseguró, tendrá buena recepción en intendentes de todos los colores políticos y en forma independiente al cronograma electoral porque "subjetivamente, nosotros vemos que los que están haciendo las cosas bien son de todos los partidos, ahora queremos formalizarlo a través de datos contrastables, ayudarlos a crecer y a los que quedaron rezagados, ayudarlos a ordenarse".



Efectivamente, Alberto Paredes (PJ), intendente de La Rioja, se mostró de acuerdo con "resaltar el trabajo de los municipios más eficientes, que buscan la transparencia y la modernización". "Para mí hay que alentar y premiar a los que hacemos ese esfuerzo, y alcanza con tener la decisión política del gobierno nacional para ponerlo en marcha", dijo, muy confiado.



Algo similar expresó el ya mencionado Valenzuela (Cambiemos), el exitoso intendente de Tres de Febrero. "De hecho, nosotros armamos una Red de Innovación Local (RIL) integrada por Horacio Rodríguez Larreta (CABA), José Corral (Santa Fe), Rodolfo Suárez (Mendoza), Ramón Mestre (Córdoba), Nicolás Ducoté (Pilar), Martiniano Molina (Quilmes), Julio Garro (La Plata) y yo. Somos ocho, cuatro de la provincia y cuatro grandes ciudades del país, con los que nos reunimos una vez por mes en una ciudad anfitriona donde analizamos con los demás colegas un problema por reunión, a través de un método con el que controlamos la gestión y los demás colegas hacen crítica constructiva a ese problema puntual", contó.



Por su lado, Gustavo Menéndez (FPV) no se opone a la medición de eficiencia y transparencia, "pero la implementación de las mejores ideas se complica si no se conocen las realidades, se empieza con un prueba y error que ya vimos en muchas medidas y, mientras tanto, la gente queda afuera o directamente perjudicada".



(Municipalidad de Tres de Febrero)

Los que están definitivamente en contra no quieren hablar. Sus asesores transmiten, preocupados, que su oposición al ranking los termine castigando en el reparto de fondos. ¿Siguen las prácticas kirchneristas?, preguntó Infobae a un intendente bonaerense. "Mejor no convocar a los fantasmas", respondió, enigmático. Otros intendentes del conurbano, como el caso de Verónica Magario, de La Matanza, o Alberto Descalzo, de Ituzaingó, ni siquiera presentan los papeles más elementales para que el gobierno nacional o el provincial puedan hacer el seguimiento de la calidad del gasto en la transferencia de fondos.



Por lo menos hasta allí no llegó todavía la guerra con el oficialismo como es el caso de Esteban Echeverría, donde el intendente Fernando Grey (FPV) instaló gran cantidad de cartelería promoviendo las obras que está haciendo en su distrito. Allí, Evert Van Tooren, secretario de Vivienda de la provincia de Buenos Aires y con aspiraciones a sucederlo en el municipio en representación de Cambiemos, desarrolló una acción que denominó "de guerrilla" para avisarle al electorado que el financiamiento no es local, sino provincial o nacional.



Volviendo al ranking, Fabio Quetglas, experto en políticas territoriales, cree que "medir es una forma de captación de la realidad y una obligación del Estado, pero se trata de un ejercicio político complejo porque los municipios no operan en el vacío, es obvio que no es lo mismo Tartagal que CABA". Sin embargo, asegura que "la comparabilidad es lo que va evitar los polideportivos vacíos que pululan por todo el país o los centros de salud preparados para municipios de 200 mil personas, donde viven 50 mil, y hay un montón de espacio pero no funciona el equipo de Rayos X. En la Argentina hay demasiado amor a la inauguración y poco interés a lo que se pueda medir".



¿Recomendación? "Convocar a las universidades nacionales interesadas en temas locales para diseñar un registro de comparabilidad que sirva para tomar decisiones de política pública acertadas. Es una tarea que puede tardar cinco años. Mientras tanto, se puede arrancar con algo más acotado, que marque un camino".