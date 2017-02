El escatológico accidente que sufrió una figura del City Viernes, 03 de febrero de 2017 El delantero brasileño no se percató de las cámaras y reconoció un vergonzoso accionar en pleno partido

Manchester City apostó fuerte por la joven promesa del fútbol brasileño, Gabriel Jesús, al pagar alrededor de 32 millones de euros por su ficha al Palmeiras. El punta, que guió a su seleccionado a ganar su primera medalla de oro en un Juego Olímpico, es la gran esperanza de Pep Guardiola.



Y por ahora, no ha defraudado. En su segundo compromiso por la Premier League, el joven se despachó con un tanto en la goleada por 4 a 0 ante el West Ham. Sin embargo, también logró ser noticia por un escatológico accidente.









Fernandinho se le acercó para hablar y Gabriel Jesús, que no se percató de las cámaras, esbozó: "Me morí, hermano. Estoy podrido. Me tiré un pedo, allí sobre Delph". Esto, por supuesto, desató la risa del volante central.