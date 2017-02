Lionel Messi, considerado el deportista más "marketinero" del mundo

Viernes, 03 de febrero de 2017

El argentino lidera un ranking que se elaboró tras un estudio del mercado en España





600 personas de las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla ayudaron a confeccionar una nómina que evaluó el nivel de marketing de los deportistas de elite a lo largo de todo el mundo. Y Lionel Messi resultó ser el líder de este selecto grupo, seguido por Cristiano Ronaldo.



El Barómetro de Patrocinio Deportivo 2016 se presentó en la capital española esta semana y dio resultados contundentes a favor del argentino. Entre todos los deportistas del planeta, la Pulga concluyó el estudio realizado con el mejor puntaje: 93,5 sobre un total de 100.







Roger Federer, quien acaba de consagrarse en el Abierto de Australia, completó el podio con un tercio de la cifra del futbolista rosarino: apenas el 31,85. Se tuvieron en cuenta los objetivos, elementos, inversión y proyección de cinco años del patrocinio de las empresas; la notoriedad, asociación e imagen para los fanáticos; y las tendencias en Sports Business (negocios deportivos).



Siguieron en el Top Ten el ex basquetbolista norteamericano Michael Jordan, el tenista serbio Novak Djokovic, el ex futbolista inglés David Beckham, el ex piloto alemán Michael Schumacher, el piloto británico Lewis Hamilton, el motociclista italiano Valentino Rossi y el brasileño compañero de Messi, Neymar.



EL RANKING DEL BARÓMETRO DEL PATROCINIO DEPORTIVO



1. Lionel Messi 93.50

2. Cristiano Ronakldo 76.62

3. Roger Federer 31.85

4. Michael Jordan 23.68

5. Novak Djokovic 18.99

6. David Beckham 14.49

7. Michael Schumacher 12.45

8. Lewis Hamilton 12.45

9. Valentino Rossi 12.04

10. Neymar 11.02