Conmoción en Córdoba por el crimen de una joven policía

Viernes, 03 de febrero de 2017

Recibió un palazo en la cabeza al ser asaltada cuando viajaba con su moto. Era mamá de una nena de 11 años







Una mujer policía fue asesinada este jueves de un palazo en la cabeza al ser asaltada cuando transitaba en su moto en la ciudad de Córdoba, crimen por el cual fueron detenidos tres hombres, entre ellos un menor.



El crimen se produjo alrededor de las 4 en la rotonda de "El Tropezón", en la zona norte de la capital provincial, adonde Gabriela Melisa Michael, de 31 años, madre de una niña de 11 años, volvía uniformada de su trabajo.



La agente había egresado en junio de 2016 de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba y a fines de diciembre pasado fue asignada a la Departamental Punilla.





La víctima fue interceptada por ladrones, uno de los cuales le pegó un palazo en la cabeza para luego escapar con su arma y su moto.



El impacto fue tan fuerte que le rompió el casco a Michael, quien fue trasladada al Policlínico Policial y murió alrededor de las 7, cuando era asistida.





Los voceros dijeron que la agente regresaba de Villa Carlos Paz tras prestar servicio hasta la madrugada en el dispositivo de seguridad denominado "Operativo Verano".



La Policía, con datos aportados por testigos y tras analizar las cámaras de seguridad de la zona, realizó varios allanamientos en un asentamiento y detuvo a tres jóvenes -dos hermanos y un menor de edad- sospechados de ser los responsables del homicidio.







Horas después la moto robada a Michael fue encontrada abandonada en la esquina de Sargento Gómez y Pettirosi, en el barrio Las Flores II, a varias cuadras del lugar donde fue robada.



"Estamos con esta chica que ha estado prestando servicio en Carlos Paz hasta las 4, hora en la que salió para su casa. Cuando llegó al gran nudo vial de El Tropezón, desvía a la derecha hacia Don Bosco y es interceptada por jóvenes que le pegaron con un palo en la cabeza", contó el comisario general Jorge Gómez en una entrevista con radio Cadena 3.





Por su parte, el Gobierno de la provincia de Córdoba expresó en un comunicado su pesar por la muerte de la agente de policía. "El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Gobierno, expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de la joven policía, Gabriela Melisa Michael, quien en un intento de robo fue atacada en inmediaciones del Tropezón, por delincuentes, de los cuales hay tres sospechosos detenidos, situación que deberá investigar la Justicia", sostuvo la nota.



Añadió que "hoy no sólo está de luto la institución policial, lo está la sociedad cordobesa. La muerte de una servidora pública en un asalto nos conmueve y obliga redoblar nuestro esfuerzo en la lucha contra la delincuencia".



"El Ministerio de Gobierno acompaña a la familia en este momento de dolor y sufrimiento, a la vez que agradece el servicio prestado por la Agente a la sociedad, honrando con su uniforme el trabajo en la Policía de Córdoba", finalizó.



Quién era la policía asesinada



Gabriela Michael vivía con sus padres y su pequeña hija, Aldana. Estaba feliz con su incorporación a la fuerza. Había egresado hacía muy poquito de la Escuela de Sub-Oficiales de la Policía de Córdoba: el 24 de junio de 2016.



"Ella terminaba de trabajar todos los días a las 4 de la mañana", contó Gloria, la mamá, a Radio Mitre Córdoba.



"Ella me decía: 'No tengas miedo, vengo siempre despacito'", recordó. Y agregó: "Siempre me avisaba que había llegado bien".



Gabriela tenía dos hermanos, un hombre y una mujer. Uno de ellos había acompañado a Gloria y su nieta hasta la clínica, cuando todavía estaba con vida.



Momentos antes de ser asesinada, Gabriela había pasado por una librería, según informó el diario La Voz. Dejó señada una carpeta para su hija, tal vez pensando en el inicio de clases que se aproxima. Iba a pasar el viernes a pagarla. Se lo había prometido al dueño, quien ahora se propuso llevarle la carpeta a Aldana junto con otros útiles escolares.