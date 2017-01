"No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras" Lunes, 30 de enero de 2017 El director de la Aduana negó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura





El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, rechazó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas en la última dictadura militar. Durante un debate que se suscitó en el progama Debo Decir, que conduce Luis Novaresio, el funcionario aseguró: "Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra".



Interpelado por Romina Manguel, otra de las invitadas del ciclo, Gómez Centurión precisó: "Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento".



Pese a que el conductor del programa quiso evitar la discusión sobre la cantidad de personas desaparecidas durante el proceso militar, el funcionario aclaró que el debate "no es pornográfico". Y se explayó: "La desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras".





El debate generó un fuerte revuelo en las redes sociales que convirtió el nombre del director de la Aduana en trending topic. Gómez Centurión es un ex combatiente de Malvinas recordado como un héroe por sus compañeros. Llegó a las islas el 2 de abril y con 23 años quedó a cargo de 34 soldados.



"Siempre pensé que podía morir. En la guerra el concepto de vida y muerte es bastante lábil", aseguró Centurión; y explicó: "Equivocados o no, teníamos conciencia de estar en un punto único e irrepetible de la historia argentina".







Hacía tres días que no comíamos, cuatro días que estábamos empapados con temperaturas bajo cero y habíamos perdido 10 kilos

También dio un crudo relato de lo que significa experimentar el combate: "Una noche fui a buscar con dos subordinados a un herido que habíamos dejado atrás. Hacía tres días que no comíamos, cuatro días que estábamos empapados con temperaturas bajo cero y habíamos perdido 10 kilos. Mi jefe me dijo que no vaya porque era el único oficial vivo que quedaba en la compañía. Pero pensé que si no íbamos perderíamos ese vínculo, que fue lo que nos mantuvo vivos 78 días. Íbamos a empezar a pensar que nadie nos iría a buscar si caíamos heridos".





En ese sentido, cuando le consultaron si llegaban los suministros que la gente enviaba desde el continente, Centurión dijo que el problema fue la capacidad logística para la distribución. "Los ingleses habían bombardeado los caminos, habían roto los helicópteros. La logística se hacía a mano, de manera muy precaria. Hubo fracciones muy mal abastecidas, otras mejores. La mía estuvo muy mal abastecida", argumentó.



Yo estuve con bandera argentina, no vuelvo con bandera británica

Por otro lado, remarcó que cuando volvieron de las islas los soldados recibieron afecto por parte de la sociedad pero "desprecio" de los "medios, la política y el Estado". Y agregó: "Las Malvinas quedaron vinculadas a un tema de la Dictadura, pasó a un listado de los temas políticamente incorrectos".



Finalmente, afirmó que nunca volvió a las islas ni lo haría bajo bandera británica. "Yo tuve 8 muertos y 12 heridos. Los enterramos en el cementerio de Darwin, rindiéndole honores con las tropas británicas", dijo.