"Puede haber más 'pelotudos' y 'boludos'" Lunes, 30 de enero de 2017 El ex jefe de los espías sostuvo que existe en el país “una estructura para espiar” y calificó la filtración de su audio con la ex presidenta de “mensaje cuasi mafioso”





Este domingo el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, volvió a referirse al audio que se dio a conocer la semana pasada, en el que mantiene una conversación telefónica con la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner, sobre causas que se "armaron" contra el ex agente Antonio Horacio Stiuso.



En ese sentido Parrilli denunció que no tiene dudas de que la charla fue hecha pública por el Gobierno de Mauricio Macri "para ocultar el terrible desastre que están haciendo con Argentina y los argentinos". "El 11 de junio fue la comunicación, y el 21 de enero sale en los medios", expuso el ex jefe de los espías, quien opinó que "si hubieran encontrado algo grave ya habría una causa penal" en su contra o en contra de la ex presidente.



"Yo estoy hablando del Gobierno, del presidente Macri, junto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto con empresarios y algunos periodistas, que lo que están haciendo es espionaje político", lanzó Parrilli en diálogo con "Mauro la pura Verdad" por la pantalla de América, y advirtió: "Puede haber más 'pelotudos' y más 'boludos'" y "esto es un mensaje cuasi mafioso de 'se lo podemos hacer a cualquiera'".



Además, el ex titular de la AFI anunció que al igual que la ex jefa de Estado, piensa hacer una presentación ante la justicia para que se sepa quién filtró la comunicación. "Nosotros queremos que se investigue y que se dé la seguridad de que no se están pinchando otros teléfonos", expuso.



"Tienen cuatro meses de grabaciones, ¿a usted le parece que si tuvieran algo no lo hubieran usado?", interpeló Parrilli al periodista sobre el final de la charla, al tiempo que dejó saber que él ya se se había enterado de las escuchas en el mes de octubre.