Detienen a joven de 20 años buscado por varios robos

Lunes, 30 de enero de 2017

Efec­ti­vos po­li­cia­les re­a­li­za­ron un cor­ta per­se­cu­ción que ter­mi­nó con la cap­tu­ra de un de­lin­cuen­te que te­nía pe­di­do de lo­ca­li­za­ción por tres cau­sas por “su­pues­to ro­bo ca­li­fi­ca­do”.





El pro­ce­di­mien­to se con­cre­tó en es­ta ciu­dad. Por otra par­te, en la lo­ca­li­dad de La Cruz fue­ron apre­hen­di­dos dos sos­pe­cho­sos de ha­ber par­ti­ci­pa­do en un ro­bo con uso de ar­ma.





En ho­ras de la ma­ña­na de ayer, un mu­cha­cho cir­cu­la­ba por ave­ni­da Ar­me­nia de es­ta ciu­dad con in­ten­cio­nes cla­ras de co­me­ter al­gún arre­ba­to.

Es­te ac­cio­nar fue ad­ver­ti­do por ve­ci­nos, quie­nes so­li­ci­ta­ron la pre­sen­cia de uni­for­ma­dos, a tra­vés del ser­vi­cio de emer­gen­cias 911.

Por el lu­gar re­a­li­za­ba pa­tru­lla­je per­so­nal del Gru­po de Rá­pi­da In­ter­ven­ción Mo­to­ri­za­da 4 (GRIM4) que tam­bién ob­ser­vó la ac­ti­tud sos­pe­cho­sa del jo­ven y no du­da­ron en per­se­guir­lo.

Co­men­za­ron en­ton­ces una bre­ve per­se­cu­ción y al ad­ver­tir que era “cus­to­dia­do” por efec­ti­vos in­ten­tó es­ca­par a al­ta ve­lo­ci­dad en la mo­to Hon­da Ti­tán de 125 cen­tí­me­tros cú­bi­cos que guia­ba.

“In­gre­só por ave­ni­da Cha­ca­bu­co, al cos­ta­do de la can­cha Al­ve­ar, y fue al­can­za­do por los uni­for­ma­dos en la in­ter­sec­ción de ca­lle Mé­xi­co y J. R. Ro­lón”, co­men­tó a épo­ca una voz ofi­cial.

La cor­ta per­se­cu­ción con­tó ade­más con otros mó­vi­les po­li­cia­les que se su­ma­ron a la hui­da del sos­pe­cho­so.

“Al que­dar apre­hen­di­do, el chi­co mos­tró re­sis­ten­cia, in­ten­tó gol­pe­ar a los efec­ti­vos pe­ro no pu­do lo­grar su co­me­ti­do”, agre­gó la fuen­te con­sul­ta­da.

El mu­cha­cho fue iden­ti­fi­ca­do co­mo Ga­briel Sa­úl B., de 20 años, y fue tras­la­da­do a la co­mi­sa­ría Sex­ta.

Lue­go de con­sul­tas en ba­se de da­tos re­sul­tó te­ner tres pe­di­dos de lo­ca­li­za­ción y cap­tu­ra por es­tar vin­cu­la­do a cau­sas por “su­pues­to ro­bo ca­li­fi­ca­do”, ex­pe­di­do por el Juz­ga­do de Ins­truc­ción Nº3.

El de­lin­cuen­te que­dó en­ton­ces a dis­po­si­ción de la Jus­ti­cia.

En la co­mi­sa­ría con­ti­nua­ron con los trá­mi­tes co­rres­pon­dien­tes y que­dó se­cues­tra­da la mo­to­ci­cle­ta que con­du­cía el sos­pe­cho­so a fin de ha­llar al pro­pie­ta­rio del ro­da­do, ya que no te­nía do­cu­men­ta­ción que acre­di­te ser del de­te­ni­do.

Por otra par­te se in­for­mó que en po­der del de­lin­cuen­te se in­cau­ta­ron al­gu­nos ob­je­tos de va­lor que es­ta­rán a dis­po­si­ción de la Jus­ti­cia.

Ho­ras más tar­de, a la co­mi­sa­ría de la ju­ris­dic­ción lle­gó una mu­jer, quien de­nun­ció el ro­bo de al­gu­nas per­te­nen­cias por par­te de un jo­ven en una mo­to, co­lor ne­gro, en in­me­dia­cio­nes a ave­ni­da Ar­me­nia al 2300.

Tras dar las ca­rac­te­rís­ti­cas del sos­pe­cho­so, coin­ci­dí­an con las del mu­cha­cho re­cien­te­men­te de­mo­ra­do.

Al re­qui­sar­lo, los ob­je­tos, que ha­bía men­cio­na­do la dam­ni­fi­ca­da que fue­ron sus­tra­í­dos ya no los te­nía en su po­der.

En La Cruz, dos de­mo­ra­dos por ro­bo

En ho­ras de la ma­dru­ga­da del jue­ves, efec­ti­vos que re­a­li­za­ban pa­tru­lla­jes en la vía pú­bli­ca, por ca­lles cén­tri­cas de la lo­ca­li­dad de La Cruz lo­gra­ron la de­mo­ra de dos per­so­nas.

Am­bos a bor­do de una mo­to­ci­cle­ta de 110 cen­tí­me­tros cú­bi­cos, al ver la pre­sen­cia de los efec­ti­vos, in­ten­ta­ron es­ca­par.

Pe­ro a las po­cas cua­dras que­da­ron de­mo­ra­dos.

El in­for­me po­li­cial se­ña­ló que el pro­ce­di­mien­to se re­a­li­zó a las 2:30, opor­tu­ni­dad en que los efec­ti­vos apre­hen­die­ron a un me­nor de 17 y otro mu­cha­cho ma­yor de edad, co­no­ci­do co­mo “Ma­xi” A., quien guia­ba una mo­to Cor­ven de 110 cen­tí­me­tros cú­bi­cos.

Am­bos fue­ron tras­la­da­dos a la co­mi­sa­ría lo­cal y tras re­a­li­zar con­sul­tas en ba­se de da­tos, re­sul­tó que eran bus­ca­dos por es­tar sos­pe­cha­dos de ha­ber par­ti­ci­pa­do en un ro­bo.

El ro­da­do, sin do­cu­men­ta­ción que acre­di­te ser de su pro­pie­dad, que­dó fi­nal­men­te se­cues­tra­do.

Lue­go de pres­tar de­cla­ra­ción en se­de po­li­cial, el me­nor fue en­tre­ga­do a su pro­ge­ni­tor y se ini­ció al res­pec­to la ac­tua­ción su­ma­rial del ca­so.

En tan­to “Ma­xi” fue tras­la­da­do a la Al­cai­día de la Uni­dad Re­gio­nal IV de Pa­so de los Li­bres, a dis­po­si­ción del juz­ga­do in­ter­vi­nien­te.

Otro de­lin­cuen­te apre­hen­di­do

En un su­per­mer­ca­do de la lo­ca­li­dad de Itu­zain­gó, per­so­nal po­li­cial apre­hen­dió a un mu­cha­cho que sus­tra­jo mer­ca­de­rí­as.

Efec­ti­vos de la sec­cio­nal Se­gun­da de esa lo­ca­li­dad, en mo­men­tos que re­a­li­za­ban pa­tru­lla­jes por la zo­na, fue­ron ad­ver­ti­dos que en el in­te­rior de un co­mer­cio te­ní­an de­mo­ra­do a un de­lin­cuen­te.

Al lle­gar al su­per­mer­ca­do ha­lla­ron al sos­pe­cho­so de 26 años in­mo­vi­li­za­do por uno de los em­ple­a­dos del lu­gar.

En­tre sus ro­pas lle­va­ba pa­que­tes de mer­ca­de­rí­as, pe­ro ade­más ha­bía in­ten­ta­do co­rrer al lle­gar a la puer­ta del co­mer­cio pa­ra no abo­nar unas bo­te­llas de be­bi­das al­co­hó­li­cas.

El he­cho se re­gis­tró al cie­rre del co­mer­cio, cer­ca de las 21 del vier­nes.

Se su­po lue­go, que fue­ra del lo­cal lo aguar­da­ba un ami­go a bor­do de una mo­to, quien hu­yó al ver el des­plie­gue po­li­cial.

El jo­ven apre­hen­di­do fue pues­to a dis­po­si­ción de la Jus­ti­cia y tras­la­da­do a la co­mi­sa­ría de la ju­ris­dic­ción pa­ra los trá­mi­tes de ri­gor co­rres­pon­dien­tes.