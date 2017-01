En 2017, los capitalinos podrían pasar seis veces por el cuarto oscuro

Domingo, 29 de enero de 2017

Hay previstas dos elecciones para cargos legislativos nacionales. Si se desdoblan las provinciales, podrían incluso haber tres convocatorias a comicios. Y en la ciudad, si se implementa el voto electrónico, la fecha elegida debería ser diferente a las otras.





Uno de los pi­la­res de la de­mo­cra­cia es la elec­ción de los go­ber­nan­tes. No hay du­da de ello. Y el 2017 se­rá otro año en el que los co­rren­ti­nos, y los ar­gen­ti­nos, ten­dre­mos la po­si­bi­li­dad de ex­pre­sar la vo­lun­tad po­pu­lar en las ur­nas. Pe­ro, tal co­mo vie­ne ba­ra­ja­da la pre­via a las con­vo­ca­to­rias, Ca­pi­tal po­dría te­ner has­ta seis ac­tos co­mi­cia­les. Si ello ocu­rrie­ra, se­ría un des­pro­pó­si­to. Ade­más, has­ta po­drí­an im­ple­men­tar­se tres ti­pos de bo­le­tas. Im­pen­sa­do.

Tal co­mo ocu­rre des­de 2011 (la ley fue apro­ba­da a fi­nes de 2009), en Ar­gen­ti­na se im­ple­men­ta­rán las Pri­ma­rias Abier­tas Si­mul­tá­ne­as y Obli­ga­to­rias, co­no­ci­das co­mo PA­SO, pa­ra la elec­ción de car­gos na­cio­na­les. En ella se de­fi­nen prin­ci­pal­men­te qué par­ti­dos o alian­zas par­ti­ci­pa­rán de los co­mi­cios ge­ne­ra­les (de­be­rán ob­te­ner al me­nos el 1,5% de los vo­tos vá­li­dos emi­ti­dos en el dis­tri­to en el que par­ti­ci­pan) y có­mo que­da­rá de­fi­ni­da la lis­ta de can­di­da­tos.

En el ca­so de Co­rrien­tes, se ele­gi­rán tres di­pu­ta­dos na­cio­na­les que re­em­pla­za­rán a Gus­ta­vo Val­dés y Ma­ría de las Mer­ce­des Sem­han (En­cuen­tro por Co­rrien­tes) y el pe­ro­nis­ta Car­los Ru­bín.

Lue­go se­rá el tur­no de las elec­cio­nes le­gis­la­ti­vas na­cio­na­les que, se­gún las le­gis­la­cio­nes vi­gen­tes, se re­a­li­za­rá el cuar­to do­min­go de oc­tu­bre.

Es de­cir, pa­ra la elec­ción de tres de los sie­te di­pu­ta­dos que re­pre­sen­tan a nues­tra pro­vin­cia en el Con­gre­so na­cio­nal, los co­rren­ti­nos de­be­rán con­cu­rrir dos ve­ces a vo­tar.

En 2017, al igual que ocu­rre ca­da dos años, los co­rren­ti­nos ele­gi­rán a la mi­tad de los di­pu­ta­dos y un ter­cio de los se­na­do­res que in­te­gran la le­gis­la­tu­ra pro­vin­cial. Pe­ro tam­bién vo­ta­rán por el pró­xi­mo Go­ber­na­dor, quien asu­mi­rá el 10 de di­ciem­bre y ten­drá un man­da­to de cua­tro años.

De acuer­do a lo se­ña­la­do el go­ber­na­dor Ri­car­do Co­lom­bi, las elec­cio­nes le­gis­la­ti­vas no irán en for­ma con­jun­ta con aque­lla en la que se vo­ta­rá por su su­ce­sor. Es­te úl­ti­mo miér­co­les, tras un en­cuen­tro en­tre los ti­tu­la­res de los prin­ci­pa­les par­ti­dos de la alian­za go­ber­nan­te, En­cuen­tro por Co­rrien­tes, se apun­tó que los co­mi­cios pa­ra di­pu­ta­dos y se­na­do­res se­rí­an a fi­nes de ma­yo o prin­ci­pios de ju­nio.



Y las elec­cio­nes a Go­ber­na­dor se con­cre­ta­rí­an en sep­tiem­bre u oc­tu­bre.

Si bien un des­do­bla­mien­to elec­to­ral es po­si­ble, una de­ci­sión de es­tas ca­rac­te­rís­ti­cas es al­go que só­lo se im­ple­men­tó en el 2005 (la elec­ción a Go­ber­na­dor se re­a­li­zó el 2 de oc­tu­bre y las le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les tres se­ma­nas des­pués), lue­go del re­gre­so de los go­bier­nos elec­tos por el pue­blo tras la in­ter­ven­ción fe­de­ral de 1999-­2001.

Si se des­do­bla­ran las elec­cio­nes pro­vin­cia­les, ha­bría co­mo mí­ni­mo otras dos con­vo­ca­to­rias pa­ra es­tas ca­te­go­rí­as. Si nin­gu­no de esos lla­ma­dos a las ur­nas coin­ci­die­ra con el co­mi­cio pa­ra car­gos na­cio­na­les ha­brí­a, co­mo mí­ni­mo, otros dos do­min­gos elec­to­ra­les.

Pe­ro po­dría ha­ber una ter­ce­ra elec­ción pro­vin­cial. Ello ocu­rri­ría si quien re­sul­ta­ra con más vo­tos pa­ra Go­ber­na­dor no al­can­za­se el 50% de los su­fra­gios vá­li­dos o el 45% con una di­fe­ren­cia de diez pun­tos por­cen­tua­les con el se­gun­do. En di­cho ca­so, ha­bría que ir a un ba­lo­ta­je, tal co­mo ocu­rrie­ra en 2009 en­tre los pri­mos Co­lom­bi (Ri­car­do y Ar­tu­ro).

Has­ta allí, en­ton­ces, la po­si­bi­li­dad de con­cu­rrir cin­co ve­ces a las ur­nas.



Pe­ro en Ca­pi­tal, el in­ten­den­te pe­ro­nis­ta Fa­bián Rí­os pre­ten­de que por pri­me­ra vez se vo­te en Co­rrien­tes con el sis­te­ma de Bo­le­ta Elec­tró­ni­ca. Con el vis­to bue­no de la Jus­ti­cia y sin una pos­tu­ra con­tra­ria de la opo­si­ción, la tec­no­lo­gía lle­ga­ría a los co­mi­cios co­rren­ti­nos. Pe­ro la con­vo­ca­to­ria de­be­ría re­a­li­zar­se en una fe­cha dis­tin­ta a los co­mi­cios pro­vin­cia­les y na­cio­na­les. Si fi­nal­men­te ello ocu­rre, en la ciu­dad de Co­rrien­tes, los ve­ci­nos po­drí­an lle­gar a ir a vo­tar en seis oca­sio­nes.

Pe­ro el in­ten­den­te Rí­os en­fren­ta dos pro­ble­mas pa­ra im­ple­men­tar el no­ve­do­so sis­te­ma. Por un la­do, no con­ta­ría con los re­cur­sos pa­ra cos­te­ar los gas­tos. Por ello, des­de la Ad­mi­nis­tra­ción ca­pi­ta­li­na ade­lan­ta­ron que pe­di­rán fi­nan­cia­mien­to a quien siem­pre se re­cu­rre cuan­do no hay di­ne­ro: a la Na­ción.

Pe­ro, por otra par­te, sec­to­res in­ter­nos en el pe­ro­nis­mo no ven con bue­nos ojos que Rí­os pro­pon­ga una fe­cha elec­to­ral di­fe­ren­te a la de Go­ber­na­dor. En­tien­den que los co­mi­cios en do­min­gos dis­tin­tos mi­na­rí­an la po­si­bi­li­dad de sen­tar a un jus­ti­cia­lis­ta en “el si­llón de Fe­rré”.



Por ahora, muchas conjeturas



Por es­tos dí­as, to­do son aná­li­sis de las con­ve­nien­cias de las fe­chas de las con­vo­ca­to­rias a elec­cio­nes. Tan­to quie­nes tie­nen la bi­ro­me pa­ra de­ter­mi­nar en qué do­min­gos los co­rren­ti­nos pa­sa­rán por el cuar­to os­cu­ro co­mo aque­llos que des­de la opo­si­ción de­ben dia­gra­mar di­fe­ren­tes es­tra­te­gias pa­ra con­tra­rres­tar el po­de­río elec­to­ral del ofi­cia­lis­mo y los par­ti­dos in­te­gran­tes de la alian­za go­ber­nan­te.



No son po­cos los que pien­san, tan­to en el ofi­cia­lis­mo co­mo en la opo­si­ción, que la po­si­bi­li­dad de des­do­blar las elec­cio­nes le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les con la de Go­ber­na­dor va de la ma­no de una tác­ti­ca que sur­gió del pro­pio Ri­car­do Co­lom­bi.

Los an­te­ce­den­tes cer­ca­nos se­ña­lan que el ofi­cia­lis­ta En­cuen­tro por Co­rrien­tes (E­CO) tie­ne su­pre­ma­cía en las le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les an­te el pe­ro­nis­ta Fren­te pa­ra la Vic­to­ria (FPV). El his­to­rial re­cien­te in­di­ca que en 2015, ECO lo­gró el 49,3% de los vo­tos so­bre el FPV que ob­tu­vo el 34,4%.

Si Co­lom­bi se pre­sen­ta co­mo can­di­da­to a di­pu­ta­do na­cio­nal, lo que mu­chos pre­su­men, su fi­gu­ra po­dría sig­ni­fi­car otra vic­to­ria de ECO, es­ta vez en las PA­SO, pues en la ve­re­da de en­fren­te to­da­vía no pue­den en­con­trar un can­di­da­to que con­ci­te la aten­ción ne­ce­sa­ria pa­ra en­fren­tar en las ur­nas, por un es­ca­ño na­cio­nal, al mer­ce­de­ño.

En­ton­ces, las elec­cio­nes a Go­ber­na­dor po­drí­an ser en oc­tu­bre jun­to a la de di­pu­ta­dos na­cio­na­les. Allí, en la bo­le­ta que los co­rren­ti­nos en­con­tra­rí­an en el cuar­to os­cu­ro es­ta­ría la fo­to y el ape­lli­do de Co­lom­bi an­tes que la del can­di­da­to al “si­llón de Fe­rré” por ECO.

En el ofi­cia­lis­mo pien­san que con dos elec­cio­nes pre­vias ga­na­das por buen mar­gen (las le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les y las PA­SO) y con Co­lom­bi en­ca­be­zan­do la bo­le­ta de ECO, des­pués del 10 de di­ciem­bre con­ti­nua­rí­an al fren­te de la Ad­mi­nis­tra­ción pro­vin­cial.