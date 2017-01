Estudiantes publicó el parte médico de la lesión

Domingo, 29 de enero de 2017

La “Brujita” sufrió una molestia muscular en el encuentro frente a San Lorenzo disputado en Mar del Plata. Sólo duró media hora en cancha





El volante (y presidente) de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, padece una mialgia en los isquiotibiales izquierdos, según lo informó el cuerpo médico de la institución platense en un parte publicado en su página web.



La noticia resultó, al menos en principio, sumamente auspiciosa para el ex mediocampista de la Selección y el entrenador Nelson Vivas, ya que anoche se pensó que había sufrido un desgarro.



La Brujita se lesionó a los 30 minutos del primer tiempo, cuando fue a buscar una pelota sobre el sector derecho a la altura del área grande. Remató con la pierna derecha y al caer hizo un esfuerzo con la zurda, tras lo cual quedó en el piso dando muestras de dolor.



El entrenador no dudó en reemplazarlo y su lugar lo ocupó Israel Damonte. La última presentación oficial del jugador había sido el 18 de mayo 2014 en un partido por el campeonato doméstico frente a Tigre en Victoria, donde el Matador se impuso por 2 a 1.



"Todavía nos estamos armando, no es una excusa pero tenemos ausencia notables. Los chicos tienen condiciones pero todavía les falta recorrido en primera división", analizó Vivas luego de la derrota frente a San Lorenzo en el José María Minella.