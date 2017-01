Serena Williams se quedó con el Abierto de Australia

Domingo, 29 de enero de 2017

La menor de las Williams venció a su hermana y obtuvo el primer Grand Slam de la temporada tras imponerse por 6-4 y 6-4. La estadounidense suma 23 Grand Slam y retomó el trono que había perdido a manos de Angelique Kerber





Serena Williams se quedó con el Abierto de Australia por séptima vez tras superar a su hermana mayor Venus por 6-4 y 6-4 en una hora y 22 minutos.



Además de levantar la copa, la menor de las Williams es consciente que con la victoria vuelve a recuperar el primer puesto del ranking WTA y, por sobre todo, superó a Steffi Graf en cantidad de Grand Slam ganados.



Serena Williams, de 35 años, demostró estar a un gran nivel tras disputar uno de los torneos más importantes del circuito, sin ceder un set a lo largo del camino que la llevó a la final.



"Nunca perdí la esperanza de ser capaces de encontrarnos en una final", relataba la actual número uno del mundo antes del partido, en el que terminó coronándose tras superar en dos sets a su hermana.



Con el triunfo, la tenista estadounidense no sólo alcanzó su séptimo Abierto de Australia (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), sino que también recuperó el primer puesto del ranking y superó a Steffi Graf, quedando a un Grand Slam de alcanzar a Margaret Court





Tras perder en las semifinales del US Open ante Karolina Pliskova en 2016, después de 186 semanas de reinado, Angelique Kerber sorprendía al mundo del tenis para arrebatarle el primer lugar a Serena Williams.



Pero en tan sólo dos meses, y a base de victorias, la nueva campeona del Abierto de Australia 2017 volvió a colocarse en la cima con 35 años.



Por otra parte, sumó su 23 Grand Slam y, a pesar de su edad, continúa haciendo historia. Con este nuevo logro, superó a la alemana Steffi Graf, y se ubicó a sólo un "grande" de Margaret Court: la tenista que más ganó con 24.



Será un año importante para Serena Williams, quien intentará superar a la ex tenista francesa, ya que recién comenzó la temporada y quedan tres Grand Slam por los cuales deberá pasar.