Perugorría como caso testigo de la corrupción K Domingo, 29 de enero de 2017 No se puede ocultar por varios motivos. El más importante, uno de los supuestos responsables es una estrella mediática del delito contra el Estado: José López, el ex funcionario kirchnerista sorprendido revoleando bolsos con 9 millones de dólares sobre un muro.



OrlandoAn­ge­li­na Le­sieux lo nie­ga pe­ro el ca­so em­pa­ñó su as­cen­den­te ca­rre­ra po­lí­ti­ca. La in­ten­den­te de Pe­ru­go­rría vi­ve con el kar­ma de ha­ber si­do ex­pues­ta en los me­dios na­cio­na­les que ca­da tan­to re­flo­tan en sus pá­gi­nas el ca­so de las obras pú­bli­cas ini­cia­das en el pe­que­ño pue­blo ubi­ca­do a 240 ki­ló­me­tros de la ca­pi­tal. De­nun­cias que no van a aflo­jar en es­te año car­ga­do de fe­chas elec­to­ra­les.

Las obras las ini­ció el je­fe co­mu­nal an­te­rior, Jor­ge Co­ro­na, es­po­so de la ac­tual in­ten­den­te por esas cos­tum­bres atá­vi­cas que ca­rac­te­ri­zan a los pue­blos del in­te­rior, en los cua­les rei­na el ne­po­tis­mo en­tre quie­nes com­po­nen la cla­se di­ri­gen­te y es una ma­la cos­tum­bre que no dis­tin­gue ban­de­rí­as po­lí­ti­cas.





Ella es pe­ro­nis­ta y su cón­yu­ge del his­tó­ri­co Par­ti­do Li­be­ral que, por esas ra­ras al­qui­mias de la po­lí­ti­ca co­rren­ti­na, es alia­do for­mal del Fren­te pa­ra la Vic­to­ria (FPV). Otra cua­li­dad de la di­ri­gen­cia co­rren­ti­na, las ide­o­lo­gí­as su­cum­ben a la ló­gi­ca del re­par­to de car­gos en las bo­le­tas elec­to­ra­les.

La ex­po­si­ción na­cio­nal de un pue­blo en el que sus au­to­ri­da­des es­tán sos­pe­cha­das de des­viar 24 mi­llo­nes de pe­sos de la obra pú­bli­ca a la cam­pa­ña elec­to­ral del FPV en 2013 no se­ría lla­ma­ti­va pa­ra las gran­des ca­de­nas de me­dios na­cio­na­les, pe­ro to­do cam­bia cuan­do Jo­sé Ló­pez fue sin­di­ca­do co­mo res­pon­sa­ble.

El ex se­cre­ta­rio de Obras Pú­bli­cas de la Na­ción es muy fa­mo­so, fue fil­ma­do por una cá­ma­ra de se­gu­ri­dad me­tien­do nue­ve mi­llo­nes de dó­la­res a la re­si­den­cia que fun­cio­na­ba co­mo ca­sa de re­ti­ro de an­cia­nas re­li­gio­sas.

Los de­nun­cian­tes del ca­so “Pe­ru­go­rrí­a” tam­bién son per­so­na­li­da­des no­to­rias de la po­lí­ti­ca na­cio­nal, la di­pu­ta­da del GEN Mar­ga­ri­ta Stol­bi­zer hi­zo la pre­sen­ta­ción an­te el fis­cal Ge­rar­do Po­lli­ci­ta y acu­só al ex fun­cio­na­rio K por el mal ma­ne­jo de fon­dos.



En los úl­ti­mos dí­as fue el dia­rio Cla­rín el que re­to­mó la ex­po­si­ción del ca­so y tras dia­lo­gar con con­ce­ja­les de la opo­si­ción y la pro­pia je­fa co­mu­nal, pu­bli­ca­ron que hay re­so­lu­cio­nes y do­cu­men­tos que se­ña­lan a Ló­pez au­to­ri­zan­do “el en­vío de $13.647.900 pa­ra le­van­tar las 40 vi­vien­das en Pe­ru­go­rrí­a, don­de vi­ven 8.000 per­so­nas”.



FOTOINFO7



—



Ade­más de los tes­ti­mo­nios pu­bli­ca­ron las fo­to­gra­fí­as del es­ta­do de las obras en las que des­ta­ca­ron las de­cla­ra­cio­nes de la edil ra­di­cal Eli­sa Fer­nán­dez, quien afir­mó: “No se avan­zó ni en los ci­mien­tos de las vi­vien­das. Los in­ten­den­tes kirch­ne­ris­tas re­ci­bie­ron ca­si la to­ta­li­dad del di­ne­ro en ade­lan­to y de­bí­an pre­sen­tar ren­di­cio­nes de cuen­tas y ca­da vez que pe­di­mos in­for­mes en el Con­ce­jo De­li­be­ran­te, nun­ca res­pon­die­ron”.

Tam­bién re­sal­ta­ron que se rei­ni­cia­ron los tra­ba­jos la mi­tad de las ca­sas: “Mues­tran un avan­ce mí­ni­mo” y se su­ma otra irre­gu­la­ri­dad, ofre­cie­ron en­tre­gar las ca­sas a los pre­sun­tos ad­ju­di­ca­ta­rios en el es­ta­do ac­tual de la obra de acuer­do a lo ex­pues­to por los con­ce­ja­les de En­cuen­tro por Co­rrien­tes que ven al es­cán­da­lo co­mo una opor­tu­ni­dad de arre­ba­tar­le la con­duc­ción po­lí­ti­ca del pue­blo al Fren­te pa­ra la Vic­to­ria.

Jo­sé Ló­pez su­ma de­nun­cias por más obras que no se ter­mi­na­ron en el pue­blo, co­mo la cons­truc­ción de ci­clo­ví­as y un puen­te pe­a­to­nal que cos­tó $1.800.000 que na­die vio en la lo­ca­li­dad.

Pe­se a su ine­xis­ten­cia, los re­gis­tros ofi­cia­les de la obra des­ta­can un avan­ce de 81,72%, a lo que se su­ma en la re­mo­de­la­ción del Bal­ne­a­rio Mu­ni­ci­pal por $3,1 mi­llo­nes, al­go que tam­po­co se hi­zo.

Pa­ra la In­ten­den­te, es­tas de­nun­cias son par­te de lo que ella lla­ma “la po­lí­ti­ca de aprie­te” que de­sa­rro­lla el ofi­cia­lis­mo pro­vin­cial en­ca­be­za­do por Ri­car­do Co­lom­bi y re­cha­zó to­das las acu­sa­cio­nes, por­que las ad­ju­di­ca a su rol de se­cre­ta­ria de la Me­sa Di­rec­ti­va del Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta co­rren­ti­no.

Asi­mis­mo, Le­sieux apro­ve­cha la en­tre­vis­ta con los pe­rio­dis­tas por­te­ños y des­lin­da res­pon­sa­bi­li­da­des ha­cia los fun­cio­na­rios na­cio­na­les. “Si las obras se re­tra­sa­ron fue por­que man­da­ban tar­de los fon­dos, un gran por­cen­ta­je lo fi­nan­ció a cuen­ta el Mu­ni­ci­pio”, ex­pli­có pa­ra agre­gar que el es­ta­do de aban­do­no que ex­hi­ben las obras se da por­que “el pas­to cre­ce de na­da”.

La Je­fa co­mu­nal tu­vo que con­cu­rrir al Juz­ga­do de Ins­truc­ción de Cu­ru­zú Cua­tiá pa­ra pres­tar de­cla­ra­ción y acla­rar su po­si­ción an­te la de­nun­cia y tam­bién so­por­tó un alla­na­mien­to por una cau­sa ini­cia­da por la Ofi­ci­na An­ti­co­rrup­ción don­de la acu­san de su­pues­to pe­cu­la­do y se sos­pe­cha que par­te de los fon­dos del ex Mi­nis­te­rio de Pla­ni­fi­ca­ción “fue­ron de­ri­va­dos a una red de co­o­pe­ra­ti­vas tru­chas pa­ra fi­nan­ciar can­di­da­tos del FPV”.

An­ge­li­na Le­sieux es mi­li­tan­te pe­ro­nis­ta y lle­gó al po­der mu­ni­ci­pal cuan­do su es­po­so no pu­do ser can­di­da­to en ra­zón de los lí­mi­tes que im­po­ne la Cons­ti­tu­ción pro­vin­cial de la ma­no de la agru­pa­ción Ko­li­na fun­da­da por la ex mi­nis­tra de De­sa­rro­llo So­cial y ac­tual go­ber­na­do­ra de San­ta Cruz Ali­cia Kirch­ner, cu­ña­da de la ex pre­si­den­te Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner.

En ese rol tam­bién ad­ju­di­ca su ac­tual si­tua­ción ju­di­cial a una cues­tión de gé­ne­ro. “Mi con­di­ción de mu­jer mo­les­ta en los sec­to­res mi­só­gi­nos del ofi­cia­lis­mo e in­ten­tan ata­car­me por to­dos los fren­tes cre­yen­do que soy dé­bil, pe­ro no van a lo­grar que re­nun­cie a mis con­vic­cio­nes”.



***



Los argumentos de una Intendente cuestionada



El 8 de se­tiem­bre de 2016, An­ge­li­na Le­sieux se pre­sen­tó an­te el juez y ar­gu­men­tó es­tar a dis­po­si­ción. Sin em­bar­go ju­gó la car­ta po­lí­ti­ca al acu­sar al ofi­cia­lis­mo co­rren­ti­no de in­ten­tar “di­ri­mir en la Jus­ti­cia cues­tio­nes que no se pue­den re­sol­ver en las con­tien­das elec­to­ra­les”.

“Es­ta de­nun­cia tie­ne un tras­fon­do po­lí­ti­co, le he­mos di­cho que no a la re­e­lec­ción in­de­fi­ni­da del go­ber­na­dor Ri­car­do Co­lom­bi”, des­ta­có en esa jor­na­da y agre­gó: “Es­ta­mos fre­nan­do la nue­va re­for­ma que quie­re apro­bar pa­ra in­ten­tar vol­ver al po­der en 2019, por ocho años más, y yo he si­do una de las más fuer­tes opo­si­to­ras”.

Ase­gu­ró ese día que es­ta­ba dis­pues­ta a “a­por­tar to­das las prue­bas y la in­for­ma­ción que se con­si­de­ren ne­ce­sa­rias pa­ra que se avan­ce con la in­ves­ti­ga­ción so­bre las obras y se com­prue­be la trans­pa­ren­cia con las que he­mos ma­ne­ja­do y se­gui­re­mos ma­ne­jan­do los re­cur­sos pú­bli­cos”.

Le­sieux se pre­sen­tó an­te el Juz­ga­do de Ins­truc­ción y Co­rrec­cio­nal de Cu­ru­zú Cua­tiá, a car­go de Mar­tín Ve­ga, quien la ci­tó a pres­tar de­cla­ra­ción in­da­ga­to­ria y des­de su ofi­ci­na de pren­sa acla­ra­ron que esa pre­sen­ta­ción se dio “en el mar­co de una de­nun­cia anó­ni­ma re­a­li­za­da, vía co­rreo elec­tró­ni­co, an­te la Ofi­ci­na An­ti­co­rrup­ción”.

“Me pu­se a dis­po­si­ción del juez pa­ra apor­tar to­da la do­cu­men­ta­ción y las prue­bas que ne­ce­si­te”, in­di­có.

Sos­tu­vo que “pa­ra Co­lom­bi es más fá­cil de­mo­ni­zar a quien no pue­de en­fren­tar con pro­pues­tas re­a­les pa­ra so­lu­cio­nar los pro­ble­mas de los co­rren­ti­nos”.

“Mi con­di­ción de mu­jer mo­les­ta en los sec­to­res mi­só­gi­nos del ofi­cia­lis­mo e in­ten­tan ata­car­me por to­dos los fren­tes cre­yen­do que soy dé­bil, pe­ro no van a lo­grar que re­nun­cie a mis con­vic­cio­nes”, afir­mó Le­sieux y ra­ti­fi­có: “Es­toy con­ven­ci­da de que el PJ va a ser la al­ter­na­ti­va de go­bier­no en Co­rrien­tes a par­tir de 2017”.