Casino deberá pagarle $50 mil a un joven por un insulto homofóbico

Domingo, 29 de enero de 2017

Ocurrió en la ciudad de Mendoza. Un cliente, que tuvo una fuerte discusión con los guardias de seguridad, le ganó el juicio civil al establecimiento





Un casino de la ciudad de Mendoza deberá pagarle 50 mil pesos a un joven al que un guardia de seguridad trató de "puto" durante una discusión.



El joven, que había ido al Casino Regency del hotel Hyatt con su padre y una amiga a festejar su cumpleaños el 9 de febrero de 2014, ganó el juicio civil que le inició al establecimiento.



La Tercera Cámara Civil de Apelaciones dictó a fines de diciembre pasado, según publicó un diario local, el fallo en el que el joven se ve beneficiado, luego de una sentencia desfavorable en primera instancia.



No te me acerques que te quiebro los huesos, puto

Según consta en el expediente, luego de estar unas horas junto a su padre y una amiga apostando algunas fichas en el casino, el joven decidió abandonar el lugar para ir a bailar, pero antes de retirarse se produjo una discusión con el personal de seguridad.



"En ese momento -declaró la amiga- notamos que una chica de seguridad del casino nos seguía permanentemente por todos lados. Nos reíamos por eso y en un momento él me hizo un comentario que terminaba con la frase callate pelotuda , ya que a veces nos tratamos de ese modo, en chiste", consta en la causa.



El joven denunció el hecho en la Fiscalía y también en el Inadi

Según el expediente, la mujer de seguridad increpó al denunciante y a su amiga y le preguntó si había sido a ella la que le dijo "pelotuda", lo tomó del brazo al joven y fue hasta donde había otro agente de seguridad.



En ese momento, al lugar donde estaban el joven con los guardias de seguridad fue un encargado, al que el joven le explicó que el guardia le había faltado al respeto.



LEA MÁS:

Córdoba: violenta golpiza a un joven por ser homosexual



El calendario hot de un equipo de atletas en contra de la homofobia



Según consta en el fallo, el guardia le dijo al joven: "No te me acerques que te quiebro los huesos, puto" y le pidió que "le hablara como un hombre".



El joven denunció el hecho en la fiscalía y también en el Inadi; y en un primer momento, la justicia civil le dio la razón al casino.



Pero los abogados del joven, Nancy Celayez y Marcelo Gallo Herrán, apelaron la sentencia del juzgado civil y lograron revertir la sentencia. Ahora con el nuevo fallo judicial, el joven deberá recibir 50 mil pesos de indemnización.



Los jueces explicaron que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por Convención

"Está probado -afirma el tribunal- que a Juan, quien se reconoce como homosexual, el personal de seguridad del casino lo trató de "puto" y le dijo que "hablara como hombre".



Además, en su resolución, los jueces explicaron que "la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona".



Y agregaron: "En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual".