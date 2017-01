El Gobierno rectificará los feriados móviles: el 24 de marzo no se correrá de fecha Domingo, 29 de enero de 2017 El lunes se publicará un DNU para reestablecer la “inmovilidad”, además, de los feriados del 2 de abril y del 20 de junio





El próximo lunes, y con la firma del presidente Mauricio Macri, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia para rectificar la movilidad de los feriados 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio.



Así lo aseguraron a Infobae desde Casa Rosada: "El lunes vamos a sacar un DNU rectificador, estableciendo la inmovilidad de los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio. La decisión la tomó el presidente, Mauricio Macri, escuchando las diferentes opiniones consultadas por el tema y para trabajar en la unidad de los argentinos".



Durante este fin de semana, dirigentes aliados del gobierno, como el presidente de la UCR, José Corral, se sumaron a las voces que habían cuestionado la determinación de declarar la movilidad de las fechas mencionadas. Además, Santa Cruz y La Rioja, como había hecho La Pampa, decretaron esas fechas como feriados provinciales.



En este sentido, previo al anuncio oficial para dar marcha atrás, el dirigente radical consideró necesario que "el Gobierno acepte estas miradas y busque las mejores soluciones". En sintonía, el diputado Mario Barletta (UCR) agregó: "Como santafesino, me hizo ruido el 20 de junio que también se hizo movible y no me parece adecuado porque tiene que quedar fijo. Otro es el 1 de mayo, que es internacional y es el día del trabajador, pero nuestro país ha olvidado que en 1853 nos constituimos como Nación y es tan relevante el 1 de mayo como el 9 de julio".



También con una mirada local, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, advirtió que reclamó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que "el feriado del 20 de junio sea inamovible". Lo argumentó así: "Como ciudad, tenemos la responsabilidad de transmitirle a todos los niveles del Estado que Rosario quiere discutir el tema; además contamos con el apoyo de los legisladores nacionales de nuestra provincia para se trate el decreto de necesidad y urgencia que modificó el esquema de feriados".



Por su parte, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli manifestó su disconformidad desde su cuenta de Twitter. "Que no nos divida lo que nos une. Mantengamos inalterables e inamovibles el Día de la Memoria y el Día del Veterano y Caídos en Malvinas", escribió.



En la misma línea se pronunció el PJ bonaerense. Sobre el 24 de marzo, el presidente del justicialismo de Buenos Aires, Fernando Espinoza, opinó: "No se puede decretar que sea un día más, que se pueda conmemorar en otra fecha. Es un día sagrado para los argentinos, para todos los que creemos y queremos vivir para siempre en democracia". Y completó sobre el 2 de abril: "Por la memoria de nuestros héroes caídos en Malvinas, por el respeto a nuestros héroes que aún viven y trabajan por la patria; por ellos, a quiénes vemos desfilar cada año orgullosos de haber luchado y de recordar a sus compañeros que dieron la vida por el suelo patrio, es que exigimos que sea inamovible".



También adhirió a los cuestionamientos la CGT, que por medio de Héctor Daer, uno de sus tres secretarios generales, afirmó que "el Gobierno debe rectificar este DNU" que estableció la movilidad del feriado, y señaló: "No creo que exista la posibilidad de sostenerlo porque este es un tema que no lo discute nadie".



A las críticas se sumó la decisión de distintos gobiernos provinciales y municipales que decretaron asueto administrativo para el 24 de marzo, como La Pampa, Santa Cruz y La Rioja, desconociendo la medida del Ejecutivo.



Medidas similares tomaron distintos intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, como Gabriel Katopodis, de San Martín, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Mariano Cascallares, de Almirante Brown.



El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, también señaló que hará "respetar" los feriados del 24 de marzo y 2 de abril, y consideró que era "una barbaridad y una equivocación del Gobierno cambiar las fechas, porque hay cosas mucho más importantes que eso". "Hay que ser serios porque no puede ser que corran fechas tan significativas que hacen a la historia de nuestro país, son heridas que no van a cerrar", insistió el mandatario provincial.



Ayer se había pronunciado en ese mismo camino su par de Córdoba, Juan Schiaretti, aunque aclaró que no alterará el calendario nacional.