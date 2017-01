San Lorenzo sorprendió a Estudiantes y ganó en Mar del Plata

Sábado, 28 de enero de 2017

Con un gol de Ezequiel Ávila, el “Ciclón” superó 1 a 0 al “Pincha” en el José María Minella. Juan Sebastián Verón se retiró lesionado





El partido que protagonizaron Estudiantes y San Lorenzo en Mar del Plata tuvo como principal atracción el regreso a las canchas de Juan Sebastián Verón. El ídolo del Pincha (y presidente de la institución) volvió a ponerse los cortos para afrontar el 2017 en su doble función. Cada movimiento de la Brujita fue seguida con atención por todos los que colmaron el José María Minella.



Si bien los comandados por Nelson David Vivas intentaron tener las iniciativas del pleito, el que golpeó primero fue el Ciclón. Las combinaciones ofensivas conformadas por Marcos Angeleri, Ezequiel Ceruti y Nicolás Blandi le dieron la posibilidad a Ezequiel Ávila de abrir el marcador con un remate que se desvió en Jonathan Schunke. En el primer remate al arco, el Cuervo picó en la red y la respuesta del León no tardó en llegar.





A través de la vía aérea, los platenses exigieron a Sebastián Torrico, quien se lució con dos intervenciones perfectas para que el conjunto de Diego Aguirre mantenga la ventaja. Los cabezazos de Matias Aguirregaray, Leandro Desábato e Ignacio Bailone significaron un recurso positivo para buscar el empate, pero el arquero demostró su solvencia con personalidad y carácter.



A pesar de la falta de fortuna, el malestar generalizado en Estudiantes llegó antes de que se cumpla la media hora, cuando Verón debió abandonar el campo de juego por una lesión muscular. El despliegue que mantuvo durante los 29 minutos que estuvo en cancha le jugó una mala pasada al experimentado volante y la fuerte contractura (posible desgarro) en la cara posterior del muslo izquierdo lo obligó a salir del espectáculo.



En el complemento San Lorenzo sufrió la misma sensación de perder a una de sus figuras. Néstor Ortigoza recibió un golpe y su producción mermó. Por precaución, el técnico uruguayo optó por reemplazar al ex Argentinos para darle minutos a Gabriel Rojas.



En la parte final del choque los ánimos se caldearon y una insólita reacción de Blandi sobre Nicolás Talpone dejó al Ciclón con inferioridad numérica. El codazo en la cara fue irreprochable y los argumentos del delantero carecieron de validez. "Mírenla por la tele, se la pasaron hablando todo el partido", dijo el ex Boca cuando se retiraba a los vestuarios. La pantalla chica reflejó la clara infracción que debió ser sancionada con roja directa, en lugar de la doble amonestación.



Como la diferencia de gol no le alcanzó al Cuervo para adjudicarse la Copa de Oro, Boca será el que reciba el trofeo antes de disputar el primer Superclásico del año. Los de Guillermo Barrso Schelotto tendrán una motivación extra antes de enfrentar a River en la ciudad balnearia.



