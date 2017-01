Bolt rompió el silencio tras devolver la medalla de oro

Sábado, 28 de enero de 2017

El atleta jamaiquino dijo estar “descontento” por tener que regresar la medalla conseguida en la prueba masculina de 4×100 de Beijing 2008, ya que su compañero fue descalificado por dar positivo en un análisis antidopaje





La leyenda del atletismo Usain Bolt ya devolvió la medalla de oro que el Comité Olímpico Internacional (COI) le reclamó al equipo jamaiquino como sanción por el dopaje positivo de Nesta Carter, que fue uno de sus compañeros en la obtención del primer puesto en la prueba masculina de 4×100 metros de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.



Según informó el periódico jamaiquino The Gleaner, el "Rayo" y el resto de los integrantes del equipo —Asafa Powell, Michael Frater, Dwight Thomas y el descalificado Nesta Carter— ya entregaron la presea dorada a la Asociación Olímpica de Jamaica, que se encargará de devolverlas al COI.



Asafa Powell, Nesta Carter, Usain Bolt y Michael Frater ya devolvieron su medalla de oro del 4×100 masculino de Beijing 2008 (Getty Images)

"Es duro tener que devolver una de mis medallas. No estoy feliz por eso, pero es sólo una de esas cosas que suceden en la vida y no puedo permitir que eso me saque de mi enfoque de esta temporada. No estoy contento con la situación", dijo Bolt a The Gleaner.



El COI analizó muestras de Nesta Carter recogidas durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, pero con métodos analíticos mejorados, y el atleta fue descalificado por dar positivo de metilhexanamina (DMAA), una sustancia prohibida. Eso obligo a todo el equipo, incluido el mítico Usain Bolt, a devolver las medallas.





De todas formas, y a pesar de la tristeza, Bolt considera que esto no empaña su leyenda: "Creo que he logrado mucho, esto no cambia todo lo que hice en mi carrera. He trabajado duro y he hecho cosas que nadie ha logrado antes. He ganado tres medallas de oro en los 100 metros y 200 metros, algo que nadie había hecho antes".



Hay informes de que Nesta Carter recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar la sanción. Sobre si ayudará o no a pagar 13 millones de dólares para la apelación, Bolt señaló que "hay una gran cantidad de variables", pero ayudará "si es necesario".