La CGT asegura que aumentó "la tensión social"

Viernes, 27 de enero de 2017

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, criticó al Gobierno y a los empresarios por inclumplir “el acuerdo que habíamos firmado en diciembre”





Luego de una reunión en Mar del Plata entre referentes sindicales, Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que comanda la CGT, advirtió que hay "un incremento muy grande de la tensión social" y cuestionó que el Gobierno "no tiene una actitud imperativa con los empresarios" ante los despidos.



Daer participó del almuerzo que organizó Luis Barrionuevo con dirigentes de distintos sectores, y luego destacó que "hubo un incumplimiento total del acuerdo firmado" con las empresas.



En diálogo con C5N, Daer argumentó que "se ha agudizado la cantidad de despidos en el país, y esto es por un incumplimiento de los empresarios de un acuerdo que habíamos firmado en diciembre con el Gobierno".





"Vemos que el Gobierno no tiene una actitud imperativa con los empresarios para seguir sosteniendo los puestos de trabajo", agregó Daer, y destacó que "la caída de la actividad llevó a despidos en todos lados. Estamos iniciando una etapa crítica".



Daer también dijo que "hay unas actitudes (del Gobierno) que no sabemos por qué son ni las comprendemos. Como que hayan corrido el 24 de marzo, o como que se esté negando a una paritaria nacional docente, estipulada por ley y que es la base fundamental de discusión del salario de todos los trabajadores del país".



"Son actitudes que van acumulando y que el jueves 2 de febrero analizaremos en el consejo directivo de la CGT", agregó el sindicalista. Evitó asegurar si anunciarán un paro. "Se decidirá en conjunto el jueves", sostuvo al respecto.



Por otro lado, Daer cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar una reforma del sistema de ART mediante un decreto, y dijo que "no compartimos que en la mitad del trámite parlamentario lo hayan sacado por decreto porque le quita legitimidad".