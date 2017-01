Boudou, Esteche y Mariotto lanzaron una corriente

Viernes, 27 de enero de 2017

Los tres dirigentes estaban afiliados al partido Miles. “La organización es imprescindible y la unidad nuestra arma más poderosa”, plantearon





El ex vicepresidente Amado Boudou, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, dejaron el partido MILES, del dirigente piquetero Luis D'Elía, y lanzaron su propia corriente política: Patria para Todos.



En un primer comunicado, que además lleva las firmas de Fernando Vaca Narvaja, Marcelo "Nono" Frondizi, Lía Méndez, Marcelo Parrilli y Osvaldo Papaleo, entre otros, convocaron a un paro general "contra la reforma laboral macrista" de un Gobierno al que responsabilizan de querer "debilitar a la clase trabajadora y a sus organizaciones gremiales, basándose en los requerimientos de las multinacionales".



En este sentido, indicaron que las medidas económicas del Ejecutivo "están tratando de apagar el fuego con nafta". "El problema central es que los trabajadores formales e informales van a apagar el costo de una economía que no reactiva. La salida del cepo fue un fracaso; el blanqueo de capitales se transformó en una bicicleta financiera; la apertura de importaciones es una medida brutal en contra de nuestra industria nacional; el compromiso de los empresarios no existe", indicaron.





Por último, plantearon que la reacción "ha sido denunciar constantemente estos atropellos. Pero en el camino han quedado mas de un millón de compañeros sin trabajo, sumándose a las filas de los desplazados por el sistema del mercado laboral".



El ex vicepresidente, investigado en la Justicia por diversas causas, se había sumado al partido MILES a mediados del año pasado. Juntos, además, participaron de una movilización en el pasado mes de noviembre donde se mostraron descalzos en una fuente de Plaza de Mayo.