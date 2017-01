"Vamos a construir uno de verdad, no de juguete como el que tenemos" Viernes, 27 de enero de 2017 En su segunda entrevista televisiva, el presidente de Estados Unidos defendió su decisión de bloquear la visa de ocho países de mayoría musulmana.

“No podemos tomar riesgos”, afirmó. Habló además sobre ISIS, la reforma sanitaria de Obama, el ahogamiento simulado y volvió a apuntar contra la prensa



En su segunda entrevista televisiva como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump habló este jueves, entre otros temas, sobre la guerra contra el ISIS, el reemplazo del plan de salud (Obamacare), México, Putin, los medios de comunicación y el ahogamiento simulado.



Durante una charla de una hora con el periodista de la cadena conservadora Fox News, Sean Hannity, Trump dijo que el muro es necesario porque la gente quiere protección y lo muros protegen.



Muro con México y migración



"Todo lo que tienes que hacer es preguntar a Israel. Tenían un absoluto desastre atravesando al otro lado", dijo el presidente, que aseguró que el muro para ese país ha sido efectivo para frenar amenazas terroristas y que detiene al "99,9 %" de los cruces no autorizados. Y añadió: "Estoy hablando de construir un muro de verdad, no de juguete como el que tenemos".



Preguntado sobre el tema migratorio, Trump defendió su decisión de bloquear la visa de ocho países de mayoría musulmana y suspender el programa de ayuda para los refugiados de las Naciones Unidas durante 120 días.



"En este momento, el FBI tiene más de 1.000 investigaciones de terrorismo en curso… y éstas son personas que dejamos ingresar", afirmó el mandatario. "No necesitamos esto. Algunas personas entraron con malas intenciones. La mayoría no, creo, pero no podemos tomar riesgos", explicó el presidente.



Entre las naciones que podrían verse afectadas por la suspensión de las visas de residencia figuran Siria, Irak, Irán, Afganistán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán.



"Dejamos ingresar decenas de miles de personas. No sabemos nada de ellos. Ellos pueden decir que los bloqueamos. No tienen papeles. ¿Cómo puedes prohibir algo cuando no sabes nada sobre ellos y no tienen papeles?", preguntó Trump.



Medios de comunicación



El presidente de los Estados Unidos también apuntó contra la prensa -que volvió a definir de "deshonesta"– y recordó el falso reporte sobre el busto de Martin Luther King Jr., que supuestamente había sido quitado por él del Salón Oval.



"Ellos no están diciendo que el busto fue sacado, lo que están diciendo es que soy racista. Eso es lo que están diciendo. Ésa es una acusación muy seria", dijo Trump sobre la prensa.





Obamacare



Cuando fue preguntado sobre el reemplazo de Obamacare, uno de los programas bandera del gobierno anterior, Trump contó que Barack Obama le aseguró que lo apoyaría en su esfuerzo si notaba que el plan de su administración fuera reemplazado por uno mejor.



"Obamacare no sirve. No sirve. Y el presidente Obama me dijo algo que, yo pienso, fue grandioso. Y creo que fue sincero. Él me dijo: 'Si tú sales con un mejor plan y puedes hacer que te aprueben uno mejor, yo lo apoyaré'. Y yo sinceramente creo que fue honesto", dijo Trump, quien agregó que el reemplazo será mucho menos costoso.



ISIS



Cuando llegó el momento de hablar del ISIS, Trump los describió como unas "ratas escurridizas" que matan gente inocente.







Trump sobre ISIS (Fox News)



"Tenemos personas malas que se esconden en las esquinas sin un uniforme. Para nosotros es muy difícil porque la gente a la que perseguimos no viste uniformes; son unas ratas escurridizas y sucias. Y ponen bombas y asesinan personas en centros comerciales, y ponen bombas y asesinan personas en iglesias. Éstas son personas malas. Estamos peleando con ratas escurridizas en este momento, que están enfermas y dementes. Y vamos a ganar", dijo el presidente sobre la lucha contra el terrorismo islámico.



Ahogamiento simulado



Luego, el presidente volvió a referirse a sus polémicos dichos en la entrevista de este miércoles en la cadena ABC News sobre el ahogamiento simulado (waterboarding) y la tortura.







Trump habla de la tortura (Fox News)



"La tortura es tortura de verdad, ¿ok? El ahogamiento simulado, que seguramente no es placentero, está sólo un paso antes de ser tortura", dijo Trump, quien aseguró que este método no debe ser considerado tortura.



"Hablé con gente, con dos personas con conocimiento del tema que estaban hablando de ello. Dijeron: 'Absolutamente funciona'", contó Trump acerca de lo que le dijeron dos expertos en la materia.



En la entrevista con ABC de este miércoles, el Presidente había afirmado que su administración evaluaría volver a autorizar las técnicas de interrogatorio prohibidas, incluida la tortura. Sin embargo, aclaró que haría lo que le recomendarían la CIA y su secretario de Defensa, John Mattis, quien se había declarado en contra de esos métodos.



En la entrevista de este jueves con Fox News, Trump reiteró que respetaría la decisión de Mattis, aunque también expresó una vez más que considera efectivo el ahogamiento simulado.



"El general Mattis dijo que no piensa usarlo", dijo Trump. "Y lo apoyo en esto. Pero ¿si creo que funciona? Sí, lo creo".





Inversiones



Trump también habló de las inversiones que vendrían en camino y puso de ejemplo la instalación de una nueva planta de Ford, los negocios con General Motors, Fiat-Chrysler y Ali Baba, entre otras compañías. Y develó lo que podría su estrategia para negociar con otros países.



"Si un acuerdo no funciona lo terminaremos. Queremos acuerdos con quienes nos traten bien, y si no lo hacen se acabará el trato, o le podemos dar una notificación de 30 días de terminación y si vuelven y renegocian dentro eso 30 días, nosotros obtendremos un mejor negocio", dijo Trump.



Putin





"Me llamó después de mi victoria, pero no mantuvimos una charla extensa, y ahora entiendo que pronto tendremos una conversación de verdad", dijo Trump, al referirse a la charla telefónica que mantuvo con Putin unos días después de haber ganado las elecciones.



Además, repitió -algo que ya ha mencionado en otras ocasiones- que una buena relación entre las dos naciones traerían sólo cosas buenas, como, por ejemplo, enfrentar de manera conjunta a ISIS y acabarlos.