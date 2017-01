Cómo formarán River y Boca en el primer clásico del año

Viernes, 27 de enero de 2017

Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo diagramaron una práctica de fútbol y probaron el equipo que presentarán este sábado, desde las 22.10 en Mar del Plata





Mar del Plata volverá a vibrar con Superclásico entre Boca y River, el primero del año. Se llevará a cabo este sábado, desde las 22.10 en el estadio José María Minella y contará con el arbitraje de Néstor Pitana. Será el único enfrentamiento del verano entre los dos equipos más importantes del país.



Luego de una serie de amistosos, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo diagramaron una práctica formal de fútbol. En las mismas plasmaron en el campo de juego el probable equipo que pondrán en cancha este sábado. Lo saliente es que los dos entrenadores jugarán con el mejor equipo posible.





Por el lado de Boca, el Mellizo paró un elenco con seis cambios, si se tienen en cuenta los once iniciales que jugaron ante San Lorenzo en el último amistoso que finalizó 2-2. Retornarán Gino Peruzzi (por el lesionado Leonardo Jara), Fernando Tobio (en lugar del expulsado Santiago Vergini), Juan Insaurralde (por Lisandro Magallán), Pablo Pérez (Sebastián Pérez), Ricardo Centurión (Wilmar Barrios) y Cristian Pavón (Fernando Zuqui).



Los futbolistas que se repiten son el arquero Axel Werner, el defensor colombiano Frank Fabra, el mediocampista y capitán Fernando Gago y los delanteros Darío Benedetto y Nazareno Solís. La única duda que mantiene Guillermo Barros Schelotto está dada en la presencia de Ricardo Centurión o Wilmar Barrios.





Por su parte, en River, el Muñeco dispuso de una práctica a puertas cerradas. Allí paró un equipo totalmente diferente, en relación al que viene de caer ante Aldosivi en el último amistoso en Mar del Plata, que contó con mayoría de suplentes y juveniles. Con Casco al margen por encontrarse lesionado, se destaca la presencia de Sebastián Driussi quien se recuperó de un traumatismo en el empeine derecho sufrido ante Vasco Da Gama por la Florida Cup en Miami.



"Sirve el Superclásico para pensar en el primer objetivo directo que es el siguiente sábado, con un título en juego. Es importante mostrar una buena versión, para llegar de la mejor manera al partido con Lanús", declaró Gallardo, en clara referencia a la Supercopa Argentina a disputarse el 4 de febrero en La Plata. "A veces en los amistosos no estuvimos bien pero luego mostramos presencia", agregó el Muñeco.





Por su parte, en el bando xeneize el colombiano Sebastián Pérez y Fernando Tobio coincidieron en darle suma importancia a los Superclásicos. "Contra River no queremos perder ni en una práctica", reconoció el colombiano; mientras que el defensor sostuvo: "Nosotros vamos a jugarlo como si fuera del campeonato porque toda la gente lo quiere ganar; amistoso se le dice para la televisión".



Probables formaciones:



Boca: Axel Werner, Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Juan Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago, Ricardo Centurión o Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Nazareno Solís.



River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Luis Olivera; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Sebastián Driussi.