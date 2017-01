Erviti rescindió con Banfield y será refuerzo de Independiente

Viernes, 27 de enero de 2017

El volante de 36 años acordó de palabra con el “Rojo” un vínculo por 18 meses. Lo hará en condición de libre, por lo que el elenco de Avellaneda mantendrá los dos cupos para reforzarse





Una de las novelas del verano fue sin dudas el pase de Walter Erviti a Independiente. Apenas firmó como entrenador del elenco de Avellaneda, Ariel Holan pidió al volante de Banfield y de inmediato surgió el tire y afloje entre ambas entidades.



El pase se empantanó porque desde el club del Sur no pretendían dejarlo partir; mientras que el futbolista presionaba por una dueda que mantenían con él. De hecho llegó a intimar al elenco que dirige Julio César Falcioni y con quien no guardaba una buena relación.



Sin embargo, este jueves la novela tuvo un final feliz y se puede afirmar que Walter Erviti será el primer refuerzo de Independiente. El volante de 36 años rescindió su contrato con Banfield y ya acordó de palabra el nuevo vínculo con el Rojo de Avellaneda.





El contrato tendrá una duración de 18 meses, según informó el secretario deportivo del club de Avellaneda, Jorge Damiani, a Télam. Como llegará en condición de libre, no ocupará cupo de refuerzo y el club mantendrá los dos lugares para reforzarse.



Además de Erviti, el Rojo tiene acordado el arribo de Nery Domínguez, futbolista del Querétaro de México, quien en las próximas horas también estampará su firma. El ex Rosario Central llegará a préstamo sin cargo por un año y con una elevada opción de compra.