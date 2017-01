El Barcelona aplastó a la Real Sociedad en la Copa del Rey

Viernes, 27 de enero de 2017

Con tantos de Denis Suárez (2), la “Pulga”, de penal, Luis Suárez y Arda Turan el “Culé” se impuso 5 a 2 en el Camp Nou y avanzó a las semifinales. Juanmi y Willian José marcaron el descuento para los vascos





Tras la victoria por la mínima diferencia en Anoeta, que significó el quiebre del maleficio catalán, el Barcelona recibió en el Camp Nou a la Real Sociedad, un equipo que debía lograr una hazaña para quedarse con el boleto a las semifinales de la Copa del Rey.



Las esperanzas del conjunto vasco se dilapidaron en un cuarto de hora. La jerarquía ofensiva del dueño de casa brilló con una triangulación perfecta y la combinación entre los Suárez derivó en el 1 a 0. El uruguayo abasteció al español y el ex Villarreal definió con un toque cruzado para dejar sin posibilidades a Gerónimo Rulli. El Blaugrana ganaba desde temprano.



Con la superioridad en el marcador, el Culé se encargó de manejar los tiempos y en el complemento tuvo que intervenir Jasper Cillessen para mantener la ventaja. Así, gracias a la figura del holandés y la velocidad de Neymar, el Barça logró liquidar el pleito a través del claro penal que le cometió Íñigo Martínez al brasileño. Desde los 12 pasos, Lionel Messi no dudó y celebró el 2 a 0 con una ejecución perfecta.



Sin embargo, una desconcentración defensiva le permitió a Juanmi marcar el descuento. El reemplazante de Xabi Prieto capitalizó las dudas de los centrales y tocó por encima del arquero. Un manto de suspenso que duró prácticamente nada, dado que en la siguiente escena Luis Suarez selló el 3 a 1 luego de una exquisita asistencia del rosarino. A diferencia de lo que pasó con el Real Madrid, en Cataluña no había lugar para las sorpresas.



Para que el espectáculo sea más entretenido las emociones continuaron inundando el campo del Barcelona. Otra gran gesta colectiva sirvió para que la entidad vasca vuelva a descontar. El centro de Aritz Elustondo y el violento cabezazo de Willian José conformaron el 3 a 2 para que el cotejo se mantenga abierto.



Naturalmente, el fútbol llegó en su máxima expresión cuando el Barcelona decidió transformar el triunfo en goleada. El tradicional sello Blaugrana se observó en el grito de Arda Turan, aunque la magia de Messi volvió a aparecer para habilitar a Denis Suárez y que la manita sea completa. El tiqui-taca volvió enloquecer a los fanáticos como en su mejor época. En este caso con otros nombres, pero con la misma estrella: la de Lionel.