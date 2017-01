La novela por Walter Montoya dio un vuelco inesperado

Viernes, 27 de enero de 2017

Ni a Boca ni a River: el volante de Rosario Central finalmente sería adquirido por un club europeo





No es la segunda parte de La Historia Sin Fin, sino la interminable negociación por la venta de Walter Montoya en Rosario Central. Conocido es el deseo del jugador de emigrar, pero los dirigentes de la entidad canalla pretenden sacar el mayor jugo posible y hace más de un mes que siguen las charlas. River, Boca y Genoa quedarían en el camino… Sevilla, nueva opción.



El conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampaoli elevaría una propuesta cercana a los 4 millones de euros para quedarse con los servicios del mediocampista chaqueño de 23 años. Pero además, los rosarinos sacarían provecho de esta transacción, con la cesión durante el próximo semestre del futbolista, puesto que los españoles no tienen cupo de extranjero disponible.



Cabe recordar que hace tiempo Boca puso sobre la mesa su oferta y Daniel Angelici estimó que entre hoy y mañana se finiquitaría la cuestión, aunque no arribaría a buen puerto a favor del cuadro conducido por Guillermo Barros Schelotto. Lo mismo sucede con River, que desistió de su contratación por las constantes negativas de Central y aceleró gestiones por Carlos Auzqui, quien está al caer (a su vez, Augusto Solari volvería a ser cedido a Estudiantes de La Plata).





El técnico xeneize aguarda por la llegada de un arquero que compita con el juvenil Axel Werner, teniendo en cuenta que Guillermo Sara está lesionado, pero también con un jugador que supla en la ofensiva a Carlos Tevez. Habrá que ver si los dirigentes le cumplen con su pedido antes de que se reanude el campeonato. Suena el ex Lanús, Junior Benítez.



Por su parte, el Millonario también mantiene conversaciones con Independiente por Emiliano Rigoni, aunque el ex Belgrano de Córdoba tiene muchas chances de pasar a préstamo al Atalanta de Italia, que pactaría una opción de compra para mediados de año.