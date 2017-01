Bella Vista recuperó totalmente el servicio energético

Viernes, 27 de enero de 2017

Un incendio dejo fuera de operaciones por seis horas la Estación Transformadora BELLA VISTA, atendida y operada por TRANSNEA.





La intervención de los bomberos evitó mayores daños, el hospital “El Salvador” se abasteció con un Generador mientras duró el apagón. La Dirección Provincial de Energía ejecuta hoy obras de mantenimiento y ampliación en beneficio de nueve localidades.







Ayer en la Estación Transformadora (ET) Bella Vista, se desató un incendió y quedó fuera de servicio a las 6.31 de la mañana lo que provocó un corte total en Bella Vista y zonas de influencia. Los Bomberos intervinieron de inmediato y controlaron la situación, el Hospital “El Salvador” recibió energía de un potente grupo electrógeno y garantizó sus prestaciones.



Los Técnicos de TRANSNEA, concluyeron las reparaciones y luego de siete horas el abastecimiento energético para Bella Vista y parajes cercanos se normalizó.

La DPEC por su parte encara hoy tareas de ampliación y mantenimiento simultáneas que beneficiarán a nueve localidades.



INCENDIO



En la Estación Transformadora (ET) Bella Vista operada y mantenida por TRANSNEA SA, se declaró un incendio en el Banco de Baterías, una dotación de Bomberos de Bella Vista trabajó en el lugar y apagó el incendio a las 7:05. Su accionar evitó mayores daños en los equipos y transformadores de la Estación Transformadora.



El incidente provocó un apagón en Bella Vista y zonas de influencia, desde la conducción de la Distribuidora Provincial se ordenó la puesta en marcha del Grupo Electrógeno del Hospital Bella Vista de 63 KVA, provisto por la DPEC para atender las necesidades del nosocomio que es cabecera en esa Región de Corrientes.



Técnicos de TRANSNEA realizaron los trabajos de reparación y para las 13,00 aproximadamente iniciaron las pruebas del nuevo Banco de Baterías con el que reemplazaron el existente, que resultó totalmente destruido.



Finalmente, a las 13,39 se completó con los protocolos de revisión y la ET Bella Vista entró nuevamente en servicio y se normalizó el servicio eléctrico en todas las áreas afectadas, Bella Vista y parajes cercanos.







TAREAS



En CAPITAL, entre las 8.00 y las 13.00 se interrumpirá el servicio en los barrios, Ongay, Cerantes, Paloma de la Paz, La Olla, Aldana, La Rosada y zonas aledañas.

Se trabajará en la colocación de columnas de H° A° y la vinculación de los Distribuidores N| 135 y N° 83.



En ESQUINA, entre las 7.00 y las 13.00 se interrumpirá el servicio en toda la Localidad y zonas aledañas. Se realizarán tareas de mantenimiento en la red de Distribución.



En PASO DE LA PATRIA, SAN COSME, RAMADA PASO e ITATÍ, entre las 7.00 y las 10.00 se interrumpirá el servicio para permitir tareas en la ET Corrientes Este sobre la nueva vinculación a San Luis del Palmar.



En PASO DE LOS LIBRES, entre las 7.00 y las 11.00 se interrumpirá el servicio en los barrios, Regimiento, Aduana, Corsódromo y áreas aledañas. Se Cambiarán aisladores en Líneas de Media Tensión.



En ITÁ IBATÉ, entre las 13.00 y las 16.00 se interrumpirá el servicio en: Itá Ibate, Berón de Astrada, zona del Km 1111. Se realizarán tareas de mantenimiento en la ET Itá Ibate.



Para seguridad de los operarios, técnicos, usuarios y vecinos, durante en el horario de trabajo es necesario interrumpir el abastecimiento del suministro. Inmediatamente después de finalizada las acciones se reestablecerá el servicio. Se recomienda tomar las previsiones del caso.