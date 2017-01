Incendio en la Estación Transformadora de TRANSNEA provoca corte total del servicio Viernes, 27 de enero de 2017 El incendió se originó en el Banco de Baterías de las instalaciones operadas y mantenidas por TRANSNEA, aún no hay tiempo de reposición del mismo por parte d los operarios de esa empresa.



Afectó el suministro de Bella Vista y zonas de influencias. El grupo electrógeno provisto por DPEC oportunamente abastece al Hospital de la localidad.





A las 6.31 de esta mañana, quedó fuera de servicio la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV Santa Catalina-Bella Vista, provocando un corte total en Bella Vista y zonas de influencia.



El problema se dio en la Estación Transformadora (ET) Bella Vista, operada y mantenida por Transnea S.A., debido a un incendio en el Banco de Baterías. La rápida acción de una dotación de Bomberos de Bella Vista apagó el incendio a las 7:05 hs logrando evitar mayores daños a los equipos y transformadores de la Estación Transformadora.



El inconveniente provocó un corte total en Bella Vista y zonas de influencia. Las áreas afectadas todavía carecen del servicio eléctrico. Y, por el momento, no hay tiempo estimado de reposición.



El Grupo Electrógeno del Hospital Bella Vista de 63 KVA, oportunamente provista por la DPEC, se encuentra funcionando normalmente para atender esta emergencia.



Hasta las 9 no había novedades del personal de TRANSNEA con el banco de baterías de respuesto.



Cabe destacar que esta falla ocurre en equipos e instalaciones cuya operación y mantenimiento no corresponden a la DPEC.