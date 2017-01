Presos con pileta en la cárcel más grande de la provincia

Jueves, 26 de enero de 2017

Dos presos de la cárcel de Coronda se sacaron una foto delante de una pileta, en medio del pabellón. “Tiene como función mitigar los efectos del calor”, afirmó un funcionario público





Los beneficios que reciben los presos en las cárceles argentinas siempre son motivo de polémica. Esta vez, el escándalo parece tener un tinte veraniego. La foto de dos presos delante de una pileta en la cárcel de Coronda generó una ola de indignación en toda la provincia de Santa Fe.



La imagen demuestra a dos reclusos en malla posando al lado de una pileta de las llamadas "pelopincho", con las rejas detrás. La foto fue tomada en el pabellón 7, donde cumple condena, entre otros, el ex jefe de la barra brava de Colón, Juan "Quique" Leiva.



La foto generó una ola de críticas por parte de los usuarios en las redes sociales y obligó la rápida respuesta de las autoridades. En un primer momento, el Ministerio de Seguridad informó que la piscina fue instalada para el refresco de las mujeres y los hijos de los presos.





Sin embargo, en las últimas horas apareció la palabra del secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien modificó la versión oficial: "Tiene como función mitigar los efectos del calor. No se trata de una medida de privilegio. Cualquier pabellón que presente un petitorio para colocar un piletín será autorizado, salvo que haya un problema de seguridad", detalló el funcionario.





No es la primera vez que la cárcel de Coronda sale a la luz por los supuestos beneficios de los detenidos. "De vez en cuando sacan un par de celulares para justificar que encuentran algo. Pero la verdad es que no pueden sacar todos los celulares de golpe porque tienen que informarlos. Y hay presos que se manejan con dos o tres celulares. Imaginate que informen sobre el secuestro de 1.000 celulares en una semana. Se les arma a todos", explicó una fuente reservada desde dentro de la cárcel al medio de noticias Sin Mordaza.



Además, afirmaron que en muchos casos, las piletas entran a la prisión escondidas entre otros piletines, utilizados para realizar los bautismos de quienes se convierten en evangelistas.



La cárcel de Coronda es la más grande de la provincia de Santa Fe. Cuenta con 12 pabellones, entre los que se separa a los reclusos santafesinos de los rosarinos.