Acusan a un DT uruguayo de violencia de género

Jueves, 26 de enero de 2017

El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, informó que el club despidió al entrenador de fútbol Ignacio Chitnisky. Veinte jugadoras aseguran que se burlaba de ellas por su aspecto físico





"Nacional entendía que lo mejor, dadas las circunstancias, era que renunciara. El entrenador entendió que no debía renunciar y para el club debe haber un cambio técnico en la parte del fútbol femenino", aseguró el presidente José Luis Rodríguez a la radio local Sport 890.



Veinte jugadoras del equipo femenino de Nacional firmaron una carta que remitieron a la directiva del club en la que acusaban a su entrenador, Ignacio Chitnisky, de burlarse de su "aspecto físico", de tener "poco respeto" por ellas y sus pares y de, entre otras cosas, ofrecerles "100 dólares por quebrar a una rival".



La misiva fue remitida a la gerencia el pasado 21 de diciembre, pero el asunto no se conoció hasta que fue divulgado por los medios, la semana pasada.



La directiva del club mantuvo una reunión con Chitnisky. Si bien Rodríguez no tuvo la oportunidad de asistir, otros dirigentes que dialogaron con él y manifestaron que su negativa a renunciar se debía a que lo creía "injusto".



El presidente, en cambio, sí tuvo un encuentro con las jugadoras denunciantes, a las cuales "exhortó" a que realizaran la denuncia ante la justicia uruguaya.





"Cuando se tiene algo tan grave como es un tema de violencia de género, exhorté a que la denuncia la hicieran en los juzgados, por ellas y para que el técnico pueda defenderse de esas acusaciones", aclaró el presidente.



Para finalizar, afirmó que Nacional va a cambiar su estructura de manera que el gerente general sea el encargado de transmitir a la "comisión directiva los posibles pedidos" de los jugadores.



Esta decisión cumple con el pedido de las jugadoras, que en su misiva expresaron que no tenían "ningún representante o delegado a quien recurrir".