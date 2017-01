Fernando Tobio dijo por qué Tevez se fue de Boca

Jueves, 26 de enero de 2017

El defensor, único jugador del plantel xeneize al que el Apache invitó a su casamiento, habló de la salida del ídolo. También se refirió al Superclásico: “No existen los amistosos con River”





Cuando la familia Tevez-Mansilla hizo la lista de invitados a su casamiento sólo incluyeron a un jugador del plantel de Boca, Fernando Tobio, quien forjó con Carlitos una estrecha relación de amistad. El central lo conoce como pocos y por eso tiene autoridad su explicación, la que todos quieren saber, respecto de por qué el Apache se fue del club que ama.



"A Carlos lo veía incómodo", mencionó el defensor. "Entiendo su decisión de irse a jugar a China. Lo decidió junto a su familia. Acá todas las miradas se las lleva Tevez, pierde Tevez. Es una presión muy grande que venía sufriendo, fue un año y medio muy exigente para él", agregó en declaraciones al diario Olé.



Tobio transmitió lo que el propio Tevez no supo o no quiso decir cuando decidió irse a China sin explicación alguna, sin conferencia, sin adiós. Es eso lo que al hincha le molestó de su ídolo más que su partida, esa casi imposible de evadir por los millones que había en juego.







"Tomó la decisión con su familia y es entendible, porque al final no se lo veía al 100% y él siempre tiene que estar bien. Es un ejemplo para los chicos, para todos los que están en el plantel y para la gente que está afuera también", continuó el jugador nacido en Ramos Mejía.



El defensor surgido en Vélez llegó a Boca en 2015 previo paso por Palmeiras de Brasil. Acaso su perfil bajo le permitió acercarse a Tevez y ganarse su confianza, a través de la cual se permite hablar del ídolo. "Notaba que siempre que se perdía algún partido se caía en Tevez. Era todo Tevez, lo malo era Tevez. Creo que esas cosas influyen. En este año y medio se le pegó bastantes veces y eso lo va acumulando también. Eso lo llevó a tomar la decisión", finalizó.



• ¿Amistoso? No



Fernando Tobio (27) se refirió también al primer gran partido del año, el Superclásico del próximo sábado en Mar del Plata, sobre el que lanzó. "Yo creo que no existen los amistosos con River. Amistosos se les dice para la tele. Internamente sabemos que tenemos que ganar. Para nosotros es una rivalidad muy linda del fútbol y vamos a jugarlo como si fuera por el campeonato".





El jugador, declarado fanático de Boca, se imagina o al menos pretende un futuro en el club que defiende: "Me gustaría quedarme. ¿A quién no le gustaría que lo compre Boca? Me encantaría. Me quedan seis meses en el club y después vendrá otra novela. Ojalá que el club haga un esfuerzo. Sé que depende de mi rendimiento. No es fácil, pero me gustaría".