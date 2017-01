Fue a hacer una denuncia a la comisaría y quedó detenido Jueves, 26 de enero de 2017 Se trata de un empresario mendocino que acudió al destacamento policial después de haber recibido amenazas y era buscado por estafas cometidas en un apart hotel bajo su cargo



Recibió amenazas, decidió acudir a una comisaría para hacer la denuncia y el final de la historia fue el menos pensado: quedó detenido.



El hecho ocurrió en la provincia de Mendoza y el protagonista es Aldo Rubino, un empresario de la ciudad capital que tenía nada menos que un pedido de captura por diversas estafas en un apart hotel de la región.



El miércoles por la tarde, el empresario se presentó en la Comisaría 3ª de Mendoza capital, con el objetivo de denunciar amenazas de algunos de los ex empleados de la empresa San Suites, de la cual era uno de los socios.





Sin embargo, una vez que el denunciante otorgó sus datos, personal de la Oficina Fiscal Nº 1 que se encontraba en el lugar detectó la medida de pedido de captura que pesaba sobre su persona y decidió detenerlo de inmediato.



La medida judicial se basaba en diferentes delitos producidos por la cúpula jerárquica de San Suites, que dejó de ofrecer servicio al público de manera repentina en el mes de enero. Según los ex empleados, la empresa llevaba nueve meses sin pagar los aportes, seis meses sin pagar expensas y otros tres meses sin abonar los sueldos. Además, los dueños de 15 de los 18 departamentos de San Suites quitaron los inmuebles, alegando que San Suites no pagaba la renta ni las expensas.



Al parecer, la mayor parte de los delitos cometidos por la empresa fueron realizados antes de que Rubino se hiciera cargo de la misma. El hombre compró la sociedad en noviembre de 2016, pero el traspaso se hizo efectivo recién en los primeros días de enero del 2017. Así y todo, durante su gestión cayeron más denuncias laborales y otras dos hechas por turistas, que al llegar a San Suites para disfrutar sus vacaciones, se encontraron con el lugar cerrado.



A raíz de esas últimas estafas, la Justicia mendocina había elaborado el pedido de captura de Rubino, pero hasta el momento nada se sabía de él.