Peligros de usar el celular mientras se realizan ejercicios

Jueves, 26 de enero de 2017

Estudios recientes afirmaron que utilizar celulares durante el entrenamiento puede afectar y empeorar la capacidad de equilibrio. Los peligros de las nuevas lesiones





Los celulares invaden gran parte de las actividades diarias de las personas. Estos artefactos permiten una conexión total con el mundo externo, ya no resulta un problema dialogar con amigos, estar informado, presentes y activos laboralmente.



Los smartphones han demostrado, con el correr de los años, ser herramientas sumamente beneficiosas para varias tareas y actividades diarias, pero muchas veces producen importantes efectos negativos.



Una investigación publicada en la revista Performance Enhancement & Health afirmó que el uso de dispositivos durante el entrenamiento afecta al equilibrio y la estabilidad un 45% más que en aquellas personas que no prestan atención al celular durante la actividad física. Se comprobó que hablar por teléfono es un 19% menos nocivo que el envío de mensajes, pero ambas actividades afectaron la capacidad de equilibrio de los deportistas.





Usar el celular mientras se entrena reduce y deteriora la capacidad de equilibrio (iStock)



Por otro lado, otro estudio de Computers in Human Behavior comprobó que mandar mensajes de texto durante el entrenamiento provoca una disminución notable de la intensidad del ejercicio. Aquellos que se vincularon con el dispositivo durante al menos 20 minutos, pasaron casi 10 minutos en la zona de baja intensidad y solo 7 en una zona alta. Por el contrario los que entrenaron sin celular tuvieron 13 minutos de alta intensidad, lo que lleva a este último grupo a una ejercitación más efectiva y saludable.



Michael Rebold, autor principal de ambos estudios, declaró que no son ninguna novedad los daños que provoca el uso de dispositivos en diversas actividades pero que sin embargo le resulto sorprendente lo que ocurrió en relación a como afectó la resistencia de los voluntarios. "Los estudios se hicieron en estudiantes universitarios, se podría pensar que al nacer en esta era digital son capaces de realizar multitareas algo mejor que eso", dice. "Si estamos viendo estos graves impactos en las generaciones más jóvenes, no puedo imaginar cómo los adultos mayores podrían verse afectados".



Ambas investigaciones concluyeron en la buena noticia de que escuchar música durante el entrenamiento no tiene efectos negativos en la salud. Por el contrario, ayuda a mejorar la concentración, aumenta la intensidad y mantiene estables los niveles de estrés; ejercitarse y escuchar música son la combinación perfecta.



Los especialistas solo recomiendan tener una lista de reproducción programada para evitar el contacto con el dispositivo mientras se entrena, "Cualquier cosa que te distraiga del ejercicio, ya sea mensajes de texto, cambiar canciones o introducir información en una aplicación, va a quitar rendimiento y podría ponerlo en riesgo de sufrir lesiones", declaró Rebold.