Asociaciones de consumo piden controles y multas

Miércoles, 25 de enero de 2017

La medida oficial que obligará a los comercios a diferenciar el precio contado del financiado es oficial y estará vigente en una semana.





Luego de que el Gobierno publicó la resolución en el Boletín Oficial, a partir del 1 de febrero los comercios deberán mostrar el valor contado -cuando se paga en efectivo, débito o un pago con crédito- y el financiado, cuando tanto el comercio o los bancos ofrecen dos o más cuotas.



El Gobierno consideró que esta medida ayudará a transparentar los precios y, ante todo, es el fin de las cuotas sin interés. "Hoy no hay cuotas sin interés, hay cuotas con un interés oculto de hasta un 50% implícito", aseguró Francisco Cabrera, ministro de Producción, en una conferencia de prensa al presentar los alcances de la resolución.



Una hora después de que Cabrera llegara a la Casa Rosada para hacer el anuncio, las asociaciones de consumidores se reunieron con el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado (h), y el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.





El pedido de las asociaciones, como otras veces cuando se trata de precios, fue concreto: buscan más control sobre los comerciantes y que se apliquen las multas. "Las multas que se deberían aplicar llegan hasta los $5 millones, pero rara vez llegan a montos tan altos o directamente no se controla", aseguró Sandra González, presidente de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua).



¿Qué pasará con los precios?



En diálogo con Infobae, González calificó la medida como "saludable", aunque se mantiene escéptica sobre la futura baja en el precio que proyectó el Gobierno entre un 15% y un 20% para el contado, pues en ese valor se ocultaba hasta ahora el costo de financiamiento.



"Soy muy cautelosa, hay que esperar a ver si los precios bajan. El comerciante argentino siempre tiene algo", agregó la especialista, y anticipó que durante esta semana realizarán un seguimiento de precios más exhaustivo hasta que la medida se aplique el próximo miércoles.





"El Gobierno no controla los precios", dijo Braun en diálogo con radio La Red. Y agregó: "Con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia. Si esto no pasa, porque los comercios se cartelizan, los precios no van a bajar".



Si los precios al contado no bajan,la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) debería actuar por "prácticas contrarias a la libre competencia" de las empresas.