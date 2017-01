"Parrilli no sólo sabía que lo habían escuchado, sino que se llevó copias de 90 CD" Miércoles, 25 de enero de 2017 El magistrado que ordenó intervenir los teléfonos del ex jefe de los espías explicó cómo fue el proceso. Además, señaló que lo sorprendió la difusión de la conversación con la ex presidente Cristina Kirchner





El juez federal Ariel Lijo explicó hoy que ordenó intervenir los teléfonos del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en el marco de una causa iniciada por la legisladora porteña Graciela Ocaña, sobre si deliberadamente el kirchnerismo no había capturado a (Ibar) Pérez Corradi, el acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.



En este sentido, y ante las acusaciones por parte del propio Parrilli y de la ex presidente Cristina Kirchner de "filtrar" una conversación entre ambos como parte de una operación judicial de desprestigio, el magistrado aseguró que lo sorprendió la difusión del audio, y agregó: "No solo sabía que había sido escuchado, sino que se llevó copias de 90 CD. Al ejercer su defensa en la indagatoria, tiene que tener conocimiento de toda la prueba que hay en su contra".



"Lo que se hizo fue intervenir los teléfonos de Parrilli y de tres personas más, en el momento en que Pérez Corradi había sido detenido. Fueron intervenciones judiciales con un fundamento que está en el expediente, que por supuesto no puedo revelar, que produjo una cantidad de horas de escuchas que, en el caso de Parrili, son 90 CD, y hay 70 más que pertenecen a otros imputados", explicó Lijo en comunicación con radio La Red.





El magistrado, además, indicó que las escuchas "arrancaron en el mes de junio y terminaron antes de agosto. Son muchísimas y su abogado se llevó copia de los 90 CD", y afirmó que se trata de "una investigación criminal como cualquier otra donde Parrilli y las otras personas declararon y días después ofrecieron dirigencias de pruebas que se están haciendo; todavía la situación está sin resolverse".



A raíz de la difusión de la conversación, centrada en las acusaciones del ex espía Jaime Stiuso contra el kirchnerismo en una entrevista periodística, el fiscal Guillermo Marijuán denunció el viernes a Cristina Elisabet Kirchner para que se investigue si incurrió en los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". "El fiscal de esta causa es Marijuán, la semana pasada hizo una denuncia, imagino que cuando escuche el resto (de las escuchas) podrá hacer otras", finalizó Lijo.