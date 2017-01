Arribas se presentará hoy de forma espontánea ante el juez Canicoba Corral

Miércoles, 25 de enero de 2017

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia concurrirá durante la mañana a los tribunales de Comodoro Py







Gustavo Arribas se presentará hoy de forma espontánea en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva adelante la causa que se abrió contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por las supuestas transferencias que habría recibido en 2013, provenientes de Leonardo Meirelles, un operador financiero vinculado al escándalo financiero brasileño del Lava Jato.



La denuncia contra Arribas había sido presentada por Elisa Carrió, a raíz de un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, publicado por el diario La Nación. La diputada nacional de la coalición gubernamental justamente volvió este martes a la mañana a Tribunales para ratificar la denuncia.



Al finalizar el trámite judicial, Carrió realizó declaraciones y consideró que Arribas, pese a no haber sido citado, debería presentarse ante la Justicia, algo que finalmente ocurrirá hoy.





"Vine a ratificar la denuncia, no me corresponde a mí investigar sino a los funcionarios y a los fiscales. Todos los funcionarios tenemos que tener los papeles al día para presentarnos", sostuvo la legisladora.



En tanto, Arribas dio a conocer este martes un comunicado en el que negó "rotundamente cualquier relación con un hecho de corrupción". En el escrito, el jefe de los espías también rechazó vínculos con la empresa Odebrecht, con Meirelles y con el operador brasileño Alberto Youssef, otro involucrado en el caso Lava Jato.



Arribas recordó además que no es la primera vez que sufre acusaciones de este tipo. En ese sentido, afirmó: "Desde que acepté acompañar la actual gestión de gobierno como Director General de la Agencia Federal de Inteligencia no es la primera vez que quieren difamarme, tal fue el falaz intento de pretender relacionarme con el conocido proceso de los Panama Papers, aduciendo una supuesta participación accionaria en una de las sociedades observada. Cuestión cuya falsedad fue demostrada pero llamativamente nunca aclarada".



"Estoy a total disposición de la Justicia, tal como es mi obligación, donde aportaré las pruebas y los documentos pertinentes", expresó el jefe de los espías, quien alegó que en 2013, cuando se lo acusa de haber recibido el dinero, "no era funcionario público y tampoco residente fiscal argentino".





En el artículo periodístico que derivó en la denuncia, se aseguraba que Arribas había recibido USD 594.518 en cinco transferencias por una supuesta coima de la empresa Odebrecht para que "recobrara impulso el proyecto del soterramiento del Sarmiento". Sobre esto, el titular de la AFI sostuvo: "La única de las cinco transferencias que me adjudican y que mi banco recibió y acreditó en mi cuenta es la de USD 70.495 que responde a parte del pago de la venta de un inmueble. Dicho inmueble fue precisamente mi casa, en la que viví entre inicios del 2008 hasta mediados del 2013, lugar donde nació mi hija menor".



Al respecto, Arribas adjuntó un mail del 10 de enero que le manda el Credit Suisse de Suiza donde ratifica que hubo una sola transferencia a su cuenta el 26 de septiembre de 2013 por ese monto –USD 70.495-, que correspondería a la operación inmobiliaria.