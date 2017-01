Boca y San Lorenzo empataron en Mar del Plata

Miércoles, 25 de enero de 2017

Por la Copa de Oro y en un entretenido encuentro, igualaron 2-2. Gago, de penal, y Walter Bou anotaron para el “Xeneize”; Blandi y Merlini, los hicieron para el “Ciclón”





Boca y San Lorenzo animaron un entretenido encuentro en Mar del Plata. Por la Copa de Oro, en el estadio José María Minella, el Xeneize y el Ciclón igualaron 2 a 2. Por el momento, el triangular de verano no tiene un campeón.



El título se definirá el próximo viernes 27 de enero, cuando el elenco de Boedo enfrente a Estudiantes de La Plata, que perdió en su debut ante el equipo de los Mellizos Barros Schelotto. Por su parte, Boca se mentaliza en el Superclásico del sábado, también en Mar del Plata.



El marcador se abrió rápidamente a favor de Boca mediante un polémico penal sancionado por Mauro Vigliano, quien marcó una falta inexistente de Néstor Ortigoza sobre Sebastián Pérez dentro del área. Fernando Gago convirtió a los siete minutos con un disparo sutil a contra pierna de Sebastián Torrico. De inmediato, San Lorenzo sufrió la baja de Fernando Belluschi por lesión.





Promediando la etapa, el Ciclón llegó a la igualdad con gol de Nicolás Blandi de cabeza. El delantero no lo gritó por su pasado en Boca. El Xeneize había mostrado un mejor juego en este tiempo, y hasta pudo poner el 2-0 si Benedetto no malograba una jugada muy clara.





Esto le permitió a San Lorenzo pasar a ganarlo en el complemento gracias a una gran conquista de Bautista Merlini. Guillermo Barros Schelotto, que presentó un equipo con mayoría de suplentes, realizó varios cambios buscando frescura. De esta manera alcanzó la igualdad final por intermedio de Walter Bou a los 20 minutos.



Con oportunidades para los dos equipos desperdiciadas, el partido finalizó 2 a 2. Con el tiempo cumplido, Santiago Vergini fue expulsado en el Xeneize. San Lorenzo podrá alzar el trofeo si vence a Estudiantes de La Plata; mientras que si empata o pierde el que se adjudicará la Copa de Oro será Boca.



Formaciones:



Boca: Axel Werner; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Santiago Vergini, Frank Fabra; Fernando Gago, Wilmar Barrios, Sebastián Pérez; Fernando Zuqui, Darío Benedetto y Nazareno Solís. DT: Guillermo Barros Schelotto.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Marcos Senesi, Lautaro Montoya; Néstor Ortigoza, Franco Mussis, Fernando Belluschi; Ezequiel Cerutti, Nicolás Blandi y Sebastián Blanco. DT: Diego Aguirre.



Estadio: José María Minella.

Árbitro: Mauro Vigliano.