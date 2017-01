Prendió fuego a la pareja de su ex y se burló en Facebook Martes, 24 de enero de 2017 Un hombre incendió la casa en la que su víctima estaba durmiendo



Ariel Gallego, un hombre de 27 años, prendió fuego la casa de Brian Montero (24), la presunta actual pareja de su ex novia. La víctima sufrió quemaduras en el 24% de su cuerpo, y está internada en terapia intensiva en el hospital Subzonal Andrés Ísola de Puerto Madryn.



Gallego fue detenido el domingo, algunas horas después del incendio, calificado de intencional por la policía, y este martes iba a ser indagado por el juez, mientras que la fiscal Silvana Salazar lo imputó por "tentativa de homicidio agravado".



Lo insólito es que, antes de ser detenido, Gallego se burló en su cuenta de Facebook sobre lo que le había hecho a Montero: "Ahí está el piola este prendiéndose fuego (sic)", escribió en la red social. Además, también habría amenazado a su ex pareja mediante mensajes de texto.





El domingo por la mañana, Gallego se acercó a la casa de Montero, en Puerto Madryn, y mientras la presunta actual pareja de su ex novia dormía, incendió la casa.



"A las 8 de la mañana del domingo, un joven de 24 años se encontraba durmiendo en su vivienda, en la calle José María Rey de la zona oeste de la ciudad, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta, cuando se inició un siniestro ígneo, el cual afectó a esta persona, originándole diversas quemaduras y afectándole las vías respiratorias", declaró el jefe de la Unidad Regional de esa ciudad de Chubut, Ricardo Cerda.





El jefe además reveló que Montero fue trasladado al hospital "por ayuda de un vecino", y que se encuentra "internado en estado reservado. Durante todo el domingo estuvo en estado delicado".



Respecto del contexto del ataque, Cerda dijo que luego de la indagatoria de hoy "los pormenores será ventilados", aunque adelantó que la víctima "aparentemente está vinculado al trabajo de la gastronomía" y que "no sería residente de la ciudad. Desconozco exactamente hace cuánto tiempo está aquí pero sería oriundo de otra provincia".



En relación al estado de salud de Montero, el director del hospital donde está internado, Ariel Urbano, reveló que la vida de la víctima está "en riesgo", ya que sufrió "quemaduras en rostro, miembros superiores, en los dos brazos, y en la espalda, con una superficie del 24% de quemaduras, además de quemaduras en la vía aérea, por lo que el paciente está con asistencia respiratoria, mecánica, sedoanalgesiado y con un pronóstico reservado, dada la cantidad de quemaduras".



"Al tener compromiso de la vía aérea, es un paciente que debe estar con asistencia respiratoria por el momento; ese es el principal problema", agregó Urbano.