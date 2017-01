Qué dijo Messi de la posible convocatoria de Icardi

Martes, 24 de enero de 2017

Edgardo Bauza reveló lo que le contestaron los jugadores ante el llamado eventual al delantero y capitán del Inter





En las últimas entrevistas que concedió, Edgardo Bauza ha dejado en claro que el arribo de Mauro Icardi a la Selección argentina es simplemente una cuestión de tiempo. El entrenador confesó que el delantero y capitán del Inter es su "tercer 9", por detrás de Gonzalo Higuaín y Lucas Pratto.



En una charla que dispuso Olé entre algunos simpatizantes del cuadro albiceleste y el estratega nacional, el Patón transmitió lo que le contestó el plantel al ser consultados sobre el posible llamado al esposo de Wanda Nara.



"Cuando llegué, escuché que no podía convocar a Tevez ni a Icardi. Entonces los junté a los jugadores y les pregunté si tenían problemas con ellos. Me dijeron: 'No, Patón, citá al que quieras'. Yo quería tantearlos a ver si era cierto", expresó. Y luego, agregó: "Me dijeron: 'No tenemos problemas con ninguno y si hay un problema con alguno lo agarramos y lo solucionamos nosotros'. No tienen problemas con nadie. Me dan la libertad de citar al que sea".





Maurco Icardi atraviesa un gran presente en Inter, donde es figura y capitán del equipo (AFP)

Bauza, por otra parte, contó detalles de cómo logró la vuelta de Lionel Messi a la Selección. "La charla esa en Barcelona con Mascherano y Messi después de que asumí la hubiese filmado. Porque empezamos a charlar de fútbol, a hablar de la final con Chile en Estados Unidos, y estuvimos dos horas hablando. Jamás hablamos de lo que dijo él, nunca. Entonces le digo: 'Uh, qué tarde que se hizo, se tienen que ir'. Y les aviso: 'Mañana presento la lista y ustedes dos están convocados'. Messi se empezó a cagar de risa y lo miraba a Mascherano. '¿Y ahora qué hago?', me dijo. 'Y no digas nada, no tenés que decir nada, yo te convoco y listo', le contesté".



Cuando fue repreguntado sobre qué hubiese hecho si la Pulga le decía que no, el Patón apeló a una humorada para salir del paso: "Me hubiese quedado un día más en Barcelona. Le decía: '¡Me pongo la camiseta de Newell's y me saco una foto!', jeje".