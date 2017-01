La polémica lista de River para enfrentar a Aldosivi

Martes, 24 de enero de 2017

Marcelo Gallardo citó a 18 jugadores para el amistoso de mañana a las 21:30. Ninguno es habitual titular





River anunció de manera oficial la lista de convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar mañana, desde las 21:10, a Aldosivi en Mar del Plata, con mucha polémica ya que no hay en la nómina ningún jugador titular.



El Muñeco ya había advertido la problemática de viajar a la ciudad costera con un equipo más competitivo debido a que recién llegó esta mañana desde los Estados Unidos, donde hizo la parte más importante de la pretemporada.





"Hubo una confusión. A la organización yo le había comentado que no iba a poder presentar equipo un día después de llegar. Era una posibilidad que vaya a jugar la tercera ese partido, pero ahora, aparentemente, hay una obligación contractual", dijo Gallardo en conferencia días atrás. El DT se refería a la supuesta obligación contractual de presentar una mínima de siete jugadores titulares en los amistosos de verano.



Esto finalmente no ocurrirá ya que no sólo River viajará sin jugadores habitualmente titulares sino que Augusto Aguirre (17), Cristian Ferreyra (16) y Alan Marcel (16), tres de los convocados, nunca jugaron en Primera.



La delegación Millonaria viajará a Mar del Plata mañana, a las 7.50, desde Aeroparque Jorge Newbery, en vuelo AR2600. El resto del plantel se entrenará el miércoles 25, a las 9, en River Camp (a puertas cerradas).



Los 18 convocados de River para jugar con Aldosivi



Enrique Bologna (34)



Maximiliano Velazco (26)



Gonzalo Montiel (20)



Facundo Medina (17)



Lucas Martínez Quarta (20)



Augusto Aguirre (17)



Joaquín Arzura (23)



Nicolás Domingo (31)



Iván Rossi (23)



Rodrigo Mora (29)



Matías Moya (18)



Tomás Andrade (20)



Lautaro Arellano (19)



Exequiel Palacios (18)



Cristian Ferreyra (16)



Alan Marcel (16)



Franco López (18)



Nicolás Franco (20)