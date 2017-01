Los documentos reservados que Macri le entregó al papa

Martes, 24 de enero de 2017

"Traje unos mapas. ¿Los quiere ver?", introdujo Mauricio Macri. "Sí, claro", respondió Francisco.



El diálogo fue revelado por Infobae tras la reunión bilateral de octubre de 2016 que sirvió para que el jefe de Estado y el Pontífice conectaran por primera vez luego de largos meses de una relación conflictuada.



Lo que no se conocía hasta ahora eran "los mapas" a los que aludió Macri, que en realidad son algo más que eso. Se trata de distintos documentos reservados donde el Poder Ejecutivo describió su proyecto de infraestructura vial, un esquema de reactivación de los ferrocarriles y el plan de primera infancia. El jefe de Estado entregó también un resumen de 16 páginas titulado "10 meses de gestión".



"Durante estos meses tomamos las decisiones necesarias y pusimos en marcha los proyectos, obras y programas que van a permitir que la Argentina crezca, creando más y mejor empleo. Muchas de estas decisiones fueron difíciles y sabemos que fue duro para muchas familias. Por eso pusimos nuestro máximo esfuerzo en cuidar especialmente a los que necesitan la ayuda del Estado y no pueden esperar", precisó la síntesis que recibió el Vaticano.







Durante aquel diálogo a solas, el Presidente hizo hincapié sobre el Plan de Primera Infancia y su capacidad para atenuar el impacto de la desnutrición entre los recién nacidos en total pobreza. Francisco recordó su relación con Carolina Stanley y su obsesión para llegar con la ayuda social a los sectores más carenciados. Pero en la carpeta que el jefe de Estado dejó en la biblioteca del Palacio Apostólico había mucha más información.



Entre las medidas adoptadas en el camino hacia la prometida Pobreza Cero, la administración de Macri enumeró: la extensión de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares; la modificación del mínimo no imponible de Ganancias de principios de 2016; el aumento del seguro de desempleo de $400 a $3.000; la ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados; la implementación de la tarifa social para el transporte, el agua, la luz y el gas y la devolución del IVA.



"La mejor manera de combatir la pobreza es con más y mejor empleo. Por eso todas nuestras medidas económicas apuntan en esa dirección. Buscamos crear trabajo digno y de calidad para la Argentina que viene", precisó el Gobierno.





El Poder Ejecutivo le informó a Francisco que el año pasado lanzó "el plan de infraestructura y energía más ambicioso de la historia" que incluye la construcción de 1000 kilómetros de autopistas en simultáneo y la pavimentación de otros 6.500 kilómetros.



El proyecto contempla un "ambicioso plan de inversiones en el Ferrocarril Belgrano Cargas para reducir los altos costos del transporte que enfrentan las economías regionales" en el norte del país. Este plan prevé la rehabilitación de 1511 kilómetros de vías.



Francisco se enganchó con los argumentos de Macri, y aprovechaba cada respiro del Presidente para contar una anécdota personal o argumentar sobre la importancia de los ferrocarriles en el desarrollo del interior. Codo a codo, en un instante inédito e histórico, los dos jefes de Estado nacidos en la Argentina conversaron sobre un país que aún está a principios del siglo XX.



Cambiemos precisó que está en marcha un plan para mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros y a través del Plan Belgrano se busca "saldar una deuda histórica" que tiene la administración central con las provincias del norte.





De acuerdo a la visión presentada por el Poder Ejecutivo ante el papa Francisco, el Presupuesto 2017 -en aquel entonces aún no se había aprobado- refleja entre las prioridades que tiene Cambiemos para el 2017 a las provincias abarcadas por el Plan Belgrano.



Macri se comprometió además -al menos en los documentos entregados- a que en 2019 el 100% de la Argentina tendrá agua potable y el 75% contará con servicios de saneamiento en áreas urbanas.



"Desde que asumimos el gobierno, pusimos al diálogo y la confianza como el principal camino para acercarnos a todos los sectores de la sociedad. Invitamos a todos los candidatos presidenciales y establecimos un vínculo fluido con los gobernadores, los intendentes y los sindicatos. Abrimos el gobierno a la prensa con conferencias para poder dialogar con los medios y la sociedad y estamos impulsando el Congreso como un ámbito de discusión de políticas públicas", se resaltó.



El gobierno nacional informó además que se cumplió con el compromiso de "normalizar el Indec", impulsar un "gobierno transparente" con una política de datos abiertos y se avanzó en una actualización de los medios públicos que "se convirtieron en espacios plurales y abiertos a todas las opiniones".