Los útiles escolares ya cuestan un 25% más caros Martes, 24 de enero de 2017 La cifra responde a estimaciones de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines y de fabricantes del rubro. Los comerciantes reclaman que el aumento de los precios no es suficientes como para hacer frente a la inflación del último año



La reanudación de las clases en los colegios está cada vez más cerca. Y la compra y actualización de los útiles escolares parece ser un clásico entre los meses de enero y febrero para la mayoría de las familias argentinas. De tal modo, se aproxima una nueva amenaza para el bolsillo del ciudadano, ya que los especialistas en el rubro estiman una suba del 25% de los precios de los útiles para el próximo ciclo lectivo.



Esa es la estimación hecha por la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), que incluso asegura que el incremento es escaso y no llega a equilibrarse con la inflación del año pasado.



"Los productos suben con el correr del año, pero no depende de la estacionalidad del inicio de clases. Según el IPC, la inflación será de un 40% y nosotros estamos 15 puntos por debajo. Todos los costos se incrementaron", afirmó el presidente de la entidad Daniel Iglesias, al diario El Cronista.





El incremento es similar al ocurrido durante el mes de febrero de 2016, cuando se registró un aumento de los precios de entre el 25% y el 30%, respecto al 2015.



Para determinar la canasta escolar se deben contemplar cuatro aspectos primordiales: la cuota del colegio, la indumentaria, el calzado, y los útiles.



Después, aparece en juego el escenario de la enorme diferencia de los precios entre los propios útiles. Según lo especialistas, hoy un chico podría completar su kit escolar con un presupuesto que varía entre los 450 pesos y los 4.500, en el caso de elegir los productos de alta gama.





Para la industria de papelería, el retraso del inicio de las clases, estipulado para el 6 de marzo, no hizo más que retrasar el boom de las compras de los útiles.



"Al empezar las clases más tarde, las ventas que antes teníamos en enero, se perdieron. Febrero va a ser un mes vacacional y muchos se van a ir en la segunda quincena", añadió Iglesias, titular de una entidad que nuclea en la actualidad a los más de 5.000 comerciantes del rubro.





Entre los meses de diciembre y febrero se suelen producir el 80% del total de venta de útiles a lo largo del año. A diferencia de veranos anteriores, muchas personas que recibieron el plan de estudio de los jóvenes con anticipación decidieron resolver la actualización de los útiles durante el mes de diciembre. Así y todo, el pico de ventas se mantiene entre enero y febrero.



Ante el posible impacto negativo de los aumentos entre la ciudadanía, los propios fabricantes se esmeran en intentar convencer a los clientes de que la compra de los útiles responde a una inversión a futuro y no a un gasto. Así y todo también concuerdan en que los aumentos no son suficientes como para poder equilibrar el golpe de la inflación.



Como sucede cada año, los productos más vendidos son los bolígrafos, lápices, resaltadores y correctores.



Con la implementación de nuevas categorías de productos y diversos tipos de promociones, los fabricantes y los comerciantes intentarán rebuscárselas para poder equilibrar la balanza entre sus gastos y los ingresos posteriores. En principio, se espera mantener el mimso nivel de ventas respecto al 2016.