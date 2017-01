Cuáles serán los juicios a políticos y sindicalistas del 2017

Martes, 24 de enero de 2017

Kirchneristas, macristas y sindicalistas serán juzgados por distintos delitos penales desde febrero, cuando regrese la actividad judicial





Una parte del calendario judicial del 2017 estará marcada por los juicios orales con contenido político. Ex funcionarios del gobierno de Cristina Kichner, de la administración porteña de Mauricio Macri y sindicalistas comenzarán a ser juzgados a lo largo del año y desde febrero cuando regrese la actividad judicial.



También se espera que durante el año se fije fecha de otros procesos y que a la etapa de juicio oral lleguen otros ex funcionarios, entre ellos la propia Cristina Kirchner.



El primer juicio con fecha fijada es contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. El Tribunal Oral Federal 5 comenzará a juzgarlo desde el 21 de febrero en la causa llamada "cotillón anti-Clarín".





Moreno y ex miembros del directorio de la Corporación del Mercado Central están acusados del delito de peculado por el presunto uso indebido de fondos públicos para adquirir productos con la leyenda "Clarín Miente", como globos y remeras.



El 23 de marzo, por otro lado, el Tribunal Oral Federal 6 iniciará el juicio oral con el dirigente social y ex funcionario Luis D´Elia por la toma en junio de 2004 de la Comisaría 24, del barrio de La Boca, en protesta por el asesinato del militante Martín Cisneros. Está acusado por los delitos de lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, atentado a la autoridad y privación ilegítima de la libertad, que tienen una pena posible de hasta 10 años de prisión.



El ex vicepresidente de la nación Amado Boudou tendrá este año su primer juicio oral. Será el 8 de mayo, cuando el Tribunal Oral Federal 1 lo comience a juzgar por la información falsa que puso en documentación para hacer la transferencia de un auto Honda. También serán juzgados Agustina Seguín, la ex pareja del ex vicepresidente, y los gestores y responsables del registro automotor a cargo del trámite.



Mariano Narodowski fue ministro de Educacion de la Ciudad entre 2007 y 2009 (Hernan Zenteno)

En septiembre será el turno del juicio oral en la causa de las escuchas ilegales ocurridas durante el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal 5 juzgará desde el 5 de septiembre al ex ministro de Educación Mariano Narodowski, al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, al ex espía Ciro James y a otros acusados por participar en la intervención ilegal de teléfonos.



El último juicio oral –previsto hasta ahora– será el 5 de diciembre. También el Tribunal Oral Federal 5 tendrá el caso de la "mafia de los medicamentos" en el que están acusados el ex secretario general del gremio bancario Juan José Zanola, el ex superintendente de Superintendencia de Servicios de Salud Héctor Capaccioli y el empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, quien estuvo prófugo cuatro años y está preso por tráfico de efedrina.



Otros juicios



La expectativa es que no sean los únicos juicios orales de 2017. El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido fue enviado a juicio el año pasado por la tragedia ferroviaria de Once. El caso lo tiene el Tribunal Oral Federal 4, que cuando vuelva la actividad judicial comenzará a analizar la prueba y los testigos que intervendrán en el caso y luego fijará la fecha de inicio del proceso. Fuentes judiciales le dijeron a Infobae que la idea es que el juicio comience este año.



Lo mismo podría ocurrir con la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti, acusada de utilizar fondos públicos para gastos personales. El Tribunal Oral Federal 6 tiene previsto fijar la fecha de inicio para este año.



El sindicalista Omar "Caballo" Suárez, ex titular del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU), fue enviado a juicio oral en una de las causas en las que está acusado. Preso desde septiembre del año pasado, Suárez será juzgado por extorsión para permitir el ingreso de buques al puerto.



Cristina Kirchner rodeada por Julio De Vido y José López, que podrían afrontar un juicio oral (Télam)

También durante 2017 llegarán a juicio oral otras causas contra ex funcionarios del kirchnerismo.



Una de las primeras será la causa del dólar futuro en la que está procesada Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof. El fiscal federal Eduardo Taiano ya está en condiciones de decidir si el caso debe pasar a juicio oral.



Taiano también ya dictaminó que debe ir a juicio el caso "Qunita" por el presunto pago de sobreprecios en la compra de 140 mil kits para recién nacidos. En ese caso están procesados el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán, entre otros ex funcionarios y empresarios.



Una parte de la causa Ciccone también llegará a juicio oral este año. El fiscal federal Jorge Di Lello ya pidió que pasen a esa instancia Boudou, su socio y amigo José María Núñez Carmona, su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele y el empresario Nicolás Ciccone, entre otros.



El detenido ex secretario de Obras Públicas José López también irá a juicio este año. Tiene dos procesamientos confirmados por enriquecimiento ilícito y el mes que viene será indagado por un tercer hecho.