Alcohol, menores e intentos de abuso sexual en una fiesta

Martes, 24 de enero de 2017

Los organizadores del evento son jóvenes de entre 20 y 22 años. Algunos son hijos de empresarios o personas vinculadas al fútbol y al rugby







Una fiesta de pileta en una lujosa casa quinta de la ciudad de Paraná terminó con una grave de denuncia por el delito de abuso de menores. Una chica de 15 años que asistió al evento denunció ante la Justicia que al menos cuatro organizadores de la fiesta trataron de abusar de ella.



Todo ocurrió el sábado pasado en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Darwin y García Verdier, en un exclusivo barrio de la capital entrerriana. La fiesta fue planificada por un grupo de entre 12 y 15 jóvenes, con el objetivo de festejar el cumpleaños de uno de ellos bajo la modalidad de "pool party" (fiesta de pileta).



A través de Facebook convocaban a los adolescentes a asistir directamente en malla para usar la piscina. De acuerdo con la denuncia, a las chicas les daban un trago fuerte, servido dentro de melones en la entrada a partir de las 14, cuando arrancaba el evento.





La familia de una de las adolescentes que asistió a la fiesta denunció ante la fiscal de la Unidad de Violencia de Género Fernanda Rufatti que sufrió varios intentos de abuso de parte de cuatro de los organizadores, jóvenes que tienen entre 20 y 22 años. Inmediatamente, a los acusados se les dictó una orden de restricción. Por 90 días no podrán acercarse a la chica.



Según reveló la prensa local, los acusado son hijos de empresarios y profesionales de Paraná. La mayoría estudian en la universidad en la capital entrerriana o en Santa Fe. Mientras que otros están ligados al fútbol o el rugby. De hecho, el dueño de la quinta es el publicista Ignacio Ramos Marrau, dueño de dos emisoras y su hijo es uno de los cuatro imputados.



Según detalló el diario Análisis Digital, los otros tres involucrados son un estudiante de abogacía y ex jugador de las inferiores de Belgrano de Paraná, un ex jugador de la reserva de Patronato -quien era el cumpleañero- y el hijo de un conocido empresario con tres negocios de ropa femenina en la peatonal de Paraná que habría intentado violar a la menor en la pileta de la casa.



La adolescente logró salir por sus propios medios de la casa cerca de la medianoche. Llegó como pudo a la casa de una amiga con la que había asistido el evento. Tenía algunas heridas y hematomas, tanto en la zona vaginal, como en la espalda, rodillas y en los brazos.



"Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias qué fue lo que pasó aquí y cuáles son las implicancias", dijo el procurador general, Jorge Amílcar García. "Si ocurren estos delitos y son de gravedad, se interviene, con las posibles consecuencias penales ya conocidas", agregó en diálogo con un canal local.