Prohibieron los actos partidarios en las escuelas bonaerenses

Martes, 24 de enero de 2017

El gobierno provincial emitió una resolución firmada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro





El gobierno bonaerense limitó la actividad política estudiantil en las escuelas. Luego de años en los que se observó un resurgir del activismo partidario entre los alumnos secundarios, el ministerio de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro dictó una resolución en la que prohibió el "embanderamiento" de los colegios y aulas con identidades proselitistas.



La reglamentación firmada por el titular de la cartera educativa deja las puertas abiertas a encuentros que analicen aspectos de la realidad o promuevan la discusión de ideas "siempre y cuando se aborden desde la pluralidad y se eviten las voces sesgadas".



"La escuela debe ser el espacio de la pluralidad y no de voces sesgadas. Tiene que ser un lugar de todos y hay que evitar, dentro de ella, la sectorización de la sociedad", fundamentó el ministro.





Asimismo, resaltó que "se puede debatir sobre ideas en las escuelas siempre y cuando estén representados todos los sectores; pero estará vedado cuando se quiera teñir el espacio de reflexión de un solo color político- partidario" pero aclaró que "los partidos deben promover estas actividades en espacios concebidos para ese fin".



La medida adoptada se enmarca dentro de la normativa que dispone que puede usarse una sede escolar fuera del horario de clases, como así también durante los feriados y días inhábiles, para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias.



Del mismo modo, la Resolución N° 7 con fecha del 16 de Enero del 2017, establece que no podrán realizarse actividades con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.



Tampoco se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas, tabaco y la realización de juegos de azar, según dispone expresamente la reglamentación.



La medida intenta así "preservar a la escuela en su función pedagógica y a las actividades que en ella se desarrollan en correspondencia con el espíritu y con los objetivos de los lineamientos curriculares".



Al respecto, Finocchiaro aclaró: "Esta resolución se suma a otras políticas de Gobierno que tienden a recuperar la normalidad de roles y responsabilidades dentro de las instituciones".



Según explicó el Ejecutivo provincial, la resolución no fue "adoptada de manera aislada" sino que "integra una serie de medidas tendientes a la normalización del espacio escolar", como lo fue la modificación al Código de Faltas que introdujo un cambio en las penas para quienes agredan y/o agravien a docentes, en un esfuerzo por restaurar y devolver la autoridad al docente y el acompañamiento a su investidura.



En ese sentido, Finocchiaro enfatizó: "La escuela debe volver a ser un lugar sagrado, donde toda la comunidad educativa se sienta resguardada y protegida. En definitiva, debe ser un ámbito de respeto para todos los que allí enseñan y estudian y un espacio idóneo para un buen proceso de aprendizaje y crecimiento".