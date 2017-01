Orsanic anunció el equipo para jugar ante Italia

Martes, 24 de enero de 2017

Argentina comenzará la defensa del título ante Italia, del 3 al 5 de febrero, en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires





El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, confirmó este lunes a los cuatro tenistas que representarán al equipo nacional ante Italia, en la serie de primera ronda de la edición 2017.



Diego Schwartzman (número 54 del ranking ATP), Horacio Zeballos (68°), Guido Pella (81°) y Leonardo Mayer (146°) fueron los elegidos por Orsanic para integrar el conjunto "Albiceleste", que comenzará la defensa del título conseguido en noviembre pasado en Croacia, del 3 al 5 de febrero, en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires.





El gran ausente será el tenista número uno de la Argentina, Juan Martín del Potro, quien decidió ausentarse para realizar una buena pretemporada y ponerse a punto en el aspecto físico. El calendario del tandilense, quien también se bajó del Abierto de Australia y de los primeros torneos ATP del 2017, comenzará en el certamen de Delray Beach, en Estados Unidos, a partir del 20 de febrero.



Tampoco estará Federico Delbonis, otros de los héroes de Zagreb. "La serie contra Italia va a ser espectacular, pero no he decidido aún ni he hablado con el capitán. Es muy pronto para decirlo. Puede estar en los planes tanto jugar como no jugar", había dicho el tenista de Azul tras caer en la primera ronda del Abierto de Australia, sembrando la duda rspecto de su presencia ante los europeos.