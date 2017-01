Bernie Ecclestone renunció al puesto de jefe de la F1

Martes, 24 de enero de 2017

El inglés ha dejado de ser el mandamás de la Fórmula Uno y será relevado por el estadounidense Chase Carey





"Hoy he sido destituido. Estoy sencillamente fuera. Es oficial. Ya no dirijo la empresa. Mi puesto ha sido asumido por Chase Carey", indicó Ecclestone a Auto Motor und Sport tras ser relevado por el presidente del consorcio estadounidense Liberty Media.



El director general de Operaciones de News Corporation se hizo con los derechos comerciales del Mundial de Fórmula Uno el pasado martes 17 de enero, un día antes de que el Consejo Mundial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) comunicase que había aprobado unánimemente la venta.





"Liberty, el Grupo de Fórmula Uno y la FIA desean colaborar en crear una relación de trabajo constructiva que asegure un éxito continuado y el desarrollo del Mundial de Fórmula Uno a largo plazo", había señalado el pasado miércoles la FIA en un comunicado.



"La decisión del Consejo Mundial del Deporte de Motor confirma el pensamiento de la FIA de que Liberty, como reconocida organización de medios con experiencia tanto en el deporte como en el entretenimiento, se encuentra en condiciones de continuar el desarrollo de su principal campeonato".



"La FIA está deseando trabajar con los nuevos dueños para continuar desarrollando un espectáculo global y sin igual que, para todos los accionistas, es el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno", añadía el comunicado de la Federación Internacional.





Ecclestone, de 86 años, indicó este lunes a la citada revista que no dejará del todo la Fórmula Uno, un deporte, negocio y espectáculo que dirigió durante los últimos cuarenta años. Al parecer, Liberty le ha ofrecido la presidencia de honor de la F1 tras ser relevado en el cargo por Carey, de 68.



"Mi nueva posición es una expresión americana. Una especie de presidencia de honor. Utilizo este título sin saber aún qué significa", explicó Ecclestone a Auto, Motor und Sport.