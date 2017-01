Recuerdan la importancia de estar hidratados durante todo el día

Martes, 24 de enero de 2017

Desde la cartera sanitaria provincial, brindan recomendaciones para tener una buena hidratación durante la época estival.



Es necesario tomar dos litros de agua potable en el día, a los niños y adultos mayores se les debe ofrecer líquidos de manera constante.



Es fundamental para el cuidado de la salud el agua potable durante todo el día, por ello desde la Dirección de Nutrición instan a seguir algunas recomendaciones. Recuerdan que el agua es un elemento vital para el ser humano, el 70% de del cuerpo está formado por agua.



En este sentido la directora de Nutrición Iliana Tognola explicó que “el consumo menor al necesario puede dañar la salud y alterar el funcionamiento de órganos, como los riñones. También es importante que el agua sea potable, y la higiene en la preparación de los alimentos”.



Insistió en que “es necesario tomar 2 litros de agua potable en el día, no hay que esperar a sentir sed para tomar agua. Como los niños muchas veces no advierten la necesidad de beber líquido, debemos ofrecérselos de manera constante”.



“El agua potable es la bebida más recomendada para asegurar una correcta hidratación, pero también podemos contribuir con jugos de frutas naturales. La leche en polvo debe prepararse con agua potable siguiendo las indicaciones del envase”, recordó.



OTRAS RECOMENDACIONES



-Beber de 2 a 3 litros de líquido al día de manera continua y en pequeñas cantidades.



-Si se realizan actividades y esfuerzos físicos notables, conviene aumentar estas cantidades y vigilar las pérdidas excesivas a través del sudor.



-Llevar siempre a mano una botella de bebida que nos recuerde la necesidad de beber.



-No confiar únicamente en la sensación de sed ya que suele aparecer cuando existe cierta deshidratación.



-Beber variedad de bebidas: agua, infusiones, refrescos, jugos, lácteos, etc. El sabor de las bebidas ayuda a beber lo necesario.



-Ingerir alimentos ricos en agua (frutas, verduras y hortalizas).



-Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tienen efecto diurético.



-En épocas de calor intenso: aumentar el consumo de líquidos y mantenerse en un ambiente fresco y ventilado.