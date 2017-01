Robaron un local por sexta vez en un año

Lunes, 23 de enero de 2017

Ocurrió en un negocio de Juan B. Justo y Nicaragua. Los delincuentes huyeron cuando comenzó a sonar la alarma de un comercio aledaño







Un local de sanitarios del barrio porteño de Palermo sufrió este domingo su sexto robo en los últimos doce meses. En esta oportunidad, al igual que en las anteriores, los delincuentes ingresaron a través de un boquete que realizaron desde la parte trasera del lugar. Horas más tarde, cuando se disparó la alarma del comercio aledaño, escaparon con todo lo que pudieron.



El local está ubicado sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura de la calle Nicaragua, en el corazón de Palermo Hollywood. El dueño, un hombre llamado Víctor, indicó que los ladrones provienen del asentamiento conocido como "Villa Hollywood", que está ubicado pocos metros, en la zona de las vías de tren. Expresó, además, que a la Policía "no le permiten el ingreso" a ese predio.



"Cada vez que generamos las reparaciones [de los boquetes], encuentran una manera de volver a ingresar", dijo Víctor. "Ingresaron con la idea de quedarse acá adentro y que nadie los viese", añadió en diálogo con la prensa. Es que los ladrones llegaron a buscar un colchón del dueño, al parecer con la intención de pasar la noche allí.





Sin embargo, no pudieron concretar ese plan. Es que, desde el interior del local de sanitarios, los ladrones intentaron irrumpir también en el negocio de al lado, que comercializa pisos de madera, y comenzó a sonar la alarma.



Víctor manifestó que aún no pudo evaluar el dinero que perdió, pero sí manifestó que en el anterior, que padeció hace solo siete días, los responsables se llevaron unos 50 mil pesos en equipos electrónicos.



"El año pasado hubo un refuerzo policial, se puso un móvil y cesaron los robos por un rato; pero, más allá de la buena voluntad, no pueden disponer de un móvil las 24 horas", lamentó.