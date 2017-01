Apareció el cuerpo sin vida de un bebé en el Ceamse

Lunes, 23 de enero de 2017

Fue encontrado en la planta del barrio porteño de Colegiales durante la madrugada.



Según las pericias forenses, el niño tenía entre cuatro y seis días de vída y pudo haber muerto hace 72 horas



El predio del Ceamse de Colegiales se convirtió en la madrugada en el escenario de un hecho aberrante. El cuerpo de un bebé recién nacido apareció entre los residuos recolectados y compactados y se estima que el niño murió hace ya unas 72 horas.



Por el momento, no está identificado ningún responsable del hecho: desde primeras horas de la mañana, especialistas iniciaron la investigación para tratar de reconstruir lo sucedido, intentar detectar qué camión de basura contenía el cuerpo del bebé y así tratar de dar con el lugar en el que pareció ser abandonado.



El hallazgo del cuerpo se dio por parte de los operarios de la planta, ubicada en la calle Crámer 290, poco después de las tres de la madrugada de hoy. Sucedió en la denominada Tolva B, sector este, compuesta por residuos recolectados y compactados.





El empleado encontró al bebé mientras hacía con el sistema de video de seguridad el barrido de la tolva, luego del ingreso del último camión de recolección de basura.



Una vez notificadas las autoridades, se hizo presente una ambulancia del SAME, procedente del Hospital Pirovano, cuya médica especialista constató la muerte del niño.



LEA MÁS: Habló por primera vez la mamá de Ángeles Rawson



Luego, un responsable de la Unidad Forense determinó que el bebé tenía entre 38 y 40 semanas de gestación y confirmó que se trataba de un recién nacido, ya que poseía el cordón umbilical y restos de placenta. Se estima que el bebé tenía entre cuatro y seis días de vida.



Por su parte, el propio Ceamse emitió un comunicado oficial en el que dio detalles sobre la aparición del bebé sin vida:



"Los sistemas de seguridad y video vigilancia de la Estación de Transferencia Colegiales de CEAMSE detectaron alrededor de las 4:30 AM el cuerpo sin vida de un bebe con 40 semanas de gestación proveniente de la recolección de residuos nocturna. Inmediatamente se dieron las alarmas correspondientes y tomó intervención la Comisaría 31º de Colegiales.



Todos los que trabajamos en CEAMSE nos encontramos profundamente apenados frente a este episodio que no hace más que fortalecer nuestro compromiso para cuidar la vida de los vecinos. Por este compromiso es que implementamos protocolos de seguridad para que nadie piense que va a lograr impunidad utilizando cualquiera de nuestros procesos de gestión ambiental", rezó el comunicado.



Los operarios encontraron el cuerpo mediante el sistema de videovigilancia

Los operarios encontraron el cuerpo mediante el sistema de videovigilancia

Además, el Ceamse informó que el material de video ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Nº 38, a cargo del Dr. Andrés Madrea.



La aparición del cuerpo del bebé en la planta de recolección de residuos hizo recordar al crimen de Ángeles Rawson, la joven de 16 años, cuyo cuerpo apareció en 2013 en la planta de Ceamse de José León Suárez.