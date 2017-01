Confirmaron el primer caso de chikungunya en Uruguay

Lunes, 23 de enero de 2017

“El riesgo es altísimo”, advirtieron funcionarios de Salud del gobierno de Tabaré Vázquez.

La concentración del insecto transmisor es especialmente alta en Montevideo y el litoral marítimo, repleto de turistas en plena temporada veraniega



El Ministerio de Salud uruguayo advirtió por una "muy alta densidad" del insecto aedes aegypti en comparación con otros años y confirmó el diagnóstico del primer paciente enfermo por su picadura, en un caso de fiebre chikungunya.



La concentración, según detallaron, es particular en Montevideo, el litoral del país (que tiene una alta afluencia turística en esta parte del año) y las capitales departamentales.



"El riesgo en todo el país es altísimo. Estamos en un estado de mayor alerta desde el punto de vista epidemológico", advirtió la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en declaraciones al periódico El País.



Por el momento, no se ha detectado ningún caso de dengue en el país, mientras que el de chikungunya se trata de un caso importado, según aclararon las autoridades. Durante 2016, no se registró ningún paciente con tal enfermedad, que tiene como síntomas fiebre alta, dolor de cabeza, articulaciones y músculos, erupciones en la piel y vómitos.



Entre las condiciones que han favorecido la densa presencia del mosquito, Lustemberg destacó el calor, las inundaciones y el turismo, tanto hacia afuera como hacia adentro del país.





La densidad, medida con el Índice de Breteau, estudia la infestación según el número de casas con presencia del insecto entre el número de viviendas de la zona. Cuando es más de 8 por ciento, se considera "alto", aunque Lustemberg no precisó la cifra hallada.