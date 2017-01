Robó 11 millones de dólares, cargó un avión con sus autos y huyó

Lunes, 23 de enero de 2017

Antes de exiliarse en Guinea Ecuatorial, Yahya Jammeh saqueó las arcas del Estado en dos semanas y embarcó vehículos a Guinea Ecuatorial.

En tanto, el nuevo mandatario, Adama Barroz, electo democráticamente, asumió fuera del país, por cuestiones de seguridad



El exiliado ex líder de Gambia Yahya Jammeh robó millones de dólares en sus últimas semanas en el poder, saqueó las arcas del Estado y embarcó vehículos de lujo por avión de carga, aseveró un asesor especial del nuevo presidente de la nación el domingo.



Mientras tanto, una fuerza militar regional se movilizó en medio de ovaciones para ofrecer seguridad a la pequeña nación del oeste africano y permitir el regreso del presidente Adama Barrow, elegido democráticamente. Barrow se encuentra en la vecina Senegal, donde prestó juramento al cargo presidencial el jueves ante las preocupaciones sobre su seguridad.





En una conferencia de prensa en la capital senegalesa, Mai Ahmad Fatty, asesor especial de Barrow, dijo a los periodistas que el presidente "regresará tan pronto como sea posible".



Tras subrayar los retos que enfrenta el nuevo Gobierno, Fatty confirmó que Jammeh robó más de 11,4 millones de dólares tan sólo en un período de dos semanas. Eso es únicamente lo que han descubierto hasta ahora desde que Jammeh y su familia aceptaron una oferta de exilio después de más de 22 años en el poder y partieron la tarde del sábado.





"Gambia tiene problemas financieros graves; las arcas están virtualmente vacías. Ése es un hecho", enfatizó Fatty. "Ha sido confirmado por técnicos en el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Gambia".



Fatty confirmó, además, que un avión chadiano transportó fuera del país artículos de lujo a beneficio de Jammeh en sus últimas horas en el poder, entre ellos, una cantidad desconocida de vehículos.



De acuerdo con Fatty, funcionarios del aeropuerto de Gambia han recibido la orden de no permitir la salida de ninguna pertenencia de Jammeh. Por otro lado, al parecer algunas de sus pertenencias continúan en Guinea, donde Jammeh y sus aliados más cercanos se detuvieron durante su vuelo de exilio.



Fatty agregó que los funcionarios "lamentan la situación", pero parece que el daño está hecho, lo que deja al nuevo Gobierno con pocos recursos para recuperar los fondos.



Jammeh partió al exilio entre una creciente presión internacional. Se encuentra ahora en Guinea Ecuatorial, país que tiene al gobernante con más años en el poder en África y el cual no pertenece a la Corte Penal Internacional.



Barrow ganó las elecciones en diciembre, pero Jammeh impugnó los resultados al tiempo que aumentaban las peticiones para ser juzgado por presuntos abusos de poder durante su gobierno. La tensión creció hasta el punto que Barrow tuvo que asumir el jueves la presidencia en la embajada de Gambia en Senegal, después que el mandato de Jammeh expirara la medianoche anterior.



(Con información de AP)